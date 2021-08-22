Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?

Сегодня, 22 августа, православная церковь почитает память и поминает всех Соловецких святых, которые пострадали во время религиозных гонений уже в 20-м веке. Все они жили в Соловецкой обители на русском севере, которую основали давним давно святые Зосима, Савватий и Герман. Святые жили в обители в очень суровых условиях, справляясь со всеми невзгодами при помощи молитвы и крепкой веры.
Там, на Соловках, был основан страшный лагерь для заключенных - Соловецкая тюрьма особого назначения, однако позже со временем обитель восстановили. Узнать страшную историю лагеря можно в книге Захара Прилепина "Обитель".
Сегодня - день поминовения великого множества святых, окончивших свою жизнь в 1917 году во время страшного раскола. Церковных запретов на сегодня нет. Однако в народе сложены были веками свои традиции и запреты на этот день.
В этот же день отмечается праздник апостола Матфея - последнего из 12 апостолов Христа, который пришел на место предавшего Иисуса Иуды. День в народе называли Матфей Змеесос. Никакого отношения к этим животным Матфей не имел. однако этому дню приписывалась особая опасность от змей. Люди сегодня ни в коем случае не выгоняли коров на пастбища, поскольку опасались, что к вымени коровы присосется змея и выпьет все молоко. Да и змеи готовились к зимней спячке и были особо агрессивными в это время.
Строго запрещалось сегодня надевать на себя любые украшения. Это могло привести к страшным болезням.
Запрещалось сегодня работать в огороде. Считалось, что все растения, к которым вы прикоснетесь скоро погибну. А потому время посвящали другим работам по хозяйству и по дому.
Не разрешалось сегодня менять постельное белье, а одиноким спать на кровати с двумя подушками - одну нужно было убрать. иначе на всю жизнь одиноким останешься. Белье не меняли супружеские пары, опасаясь расставания.
К бедности могло привести потирание рук - этого избегали. Не имели никаких дел с деньгами сегодня.