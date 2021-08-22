Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?
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Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?

9:05:018/22/2021Фото: Wiki-Карелия
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Там, на Соловках, был основан страшный лагерь для заключенных - Соловецкая тюрьма особого назначения, однако позже со временем обитель восстановили.

монастырь
В Соловецкой обители жили все почитаемые сегодня святые

Сегодня, 22 августа, православная церковь почитает память и поминает всех Соловецких святых, которые пострадали во время религиозных гонений уже в 20-м веке. Все они жили в Соловецкой обители на русском севере, которую основали давним давно святые Зосима, Савватий и Герман. Святые жили в обители в очень суровых условиях, справляясь со всеми невзгодами при помощи молитвы и крепкой веры.

Там, на Соловках, был основан страшный лагерь для заключенных - Соловецкая тюрьма особого назначения, однако позже со временем обитель восстановили. Узнать страшную историю лагеря можно в книге Захара Прилепина "Обитель".

Сегодня - день поминовения великого множества святых, окончивших свою жизнь в 1917 году во время страшного раскола. Церковных запретов на сегодня нет. Однако в народе сложены были веками свои традиции и запреты на этот день.

В этот же день отмечается праздник апостола Матфея - последнего из 12 апостолов Христа, который пришел на место предавшего Иисуса Иуды. День в народе называли Матфей Змеесос. Никакого отношения к этим животным Матфей не имел. однако этому дню приписывалась особая опасность от змей. Люди сегодня ни в коем случае не выгоняли коров на пастбища, поскольку опасались, что к вымени коровы присосется змея и выпьет все молоко. Да и змеи готовились к зимней спячке и были особо агрессивными в это время.

Строго запрещалось сегодня надевать на себя любые украшения. Это могло привести к страшным болезням.

Запрещалось сегодня работать в огороде. Считалось, что все растения, к которым вы прикоснетесь скоро погибну. А потому время посвящали другим работам по хозяйству и по дому.

Не разрешалось сегодня менять постельное белье, а одиноким спать на кровати с двумя подушками - одну нужно было убрать. иначе на всю жизнь одиноким останешься. Белье не меняли супружеские пары, опасаясь расставания.

К бедности могло привести потирание рук - этого избегали. Не имели никаких дел с деньгами сегодня.

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