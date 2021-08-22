Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?

Сегодня, в православном церковном календаре отмечается три православных праздника. Во-первых, продолжается Успенский пост, идёт его девятый день. Во-вторых, почитаются все Соловецкие святые, которые погибли во время страшного раскола в 1917 году, они были расстреляны в Соловецкой обители на русском севере, которая была основана святыми Зосимой, Савватием и Германом. Все святые жили в очень тяжелых условиях, поскольку климат севера России очень суров. Только сила веры и их молитвы помогали им выживать.
На месте Соловецкой обители был основан страшный лагерь для заключенных особого назначения, о котором в художественной литературе можно прочитать в романе Захара Прилепина "Обитель".
Также в этот день почитается апостол Матфей, который присоединился к 12 апостолам самым последним. До встречи с Иисусом он был грешником, мытарем в Риме, то есть сборщиком податей. Однако он вовремя сумел раскаяться в своих грехах и последовал за Иисусом Христом. После предательства Иуды апостола Матфея приняли на его место. Он также занимался проповедованием христианства и занимался этим в Палестине, где иудеи в какое-то время забили его камнями до смерти за то, что он отказывался бросить свою веру.
Церковных запретов в этот день очень мало, в основном они касаются нарушения правил Успенского поста. Православным сегодня запрещается есть мясо, рыбу, яйца и любую молочную продукцию, ссориться и ругаться, обижать ближних, совершать дурные поступки. Поскольку это день памяти - посещать кладбище не запрещалось.
В народных традициях сегодня сложились запреты, касающиеся работы в огороде. Строго запрещалось сегодня работать на земле и в полях, а также заниматься посадкой и пересадкой любых растений. Считалось, что от этого они погибнут. Поэтому этот день посвящали уборке по дому, мужчины занимались двором и хозяйственными постройками. Чистили и убирали летний инструмент в сараи.
Женщины могли заниматься рукоделием, зимними заготовками и приготовлением пищи. В это время всегда в народе активно готовились к проведению торговых ярмарок. Строго запрещалось в этот день надевать на себя различные украшения из любого металла, поскольку это могло привести к разорению. По этой же причине сегодня запрещалось радостно потирать руки.
Нельзя было сегодня ссориться и спорить, устраивать любые конфликты, особенно со своими близкими людьми, поскольку такие конфликты могли затянуться на очень долгое время. Одиноким людям сегодня запрещалось спать на кровати с двумя подушками, поскольку это сулило вечное одиночество. Супружеским парам сегодня не рекомендовалось менять постельное бельё, иначе вскоре муж и жена расстанутся.