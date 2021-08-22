Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?

10:20:428/22/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Нельзя было сегодня ссориться и спорить, устраивать любые конфликты, особенно со своими близкими людьми, поскольку такие конфликты могли затянуться на очень долгое время.

Соловецкий монастырь
Именно в этой обители жили почитаемые святые

Сегодня, в православном церковном календаре отмечается три православных праздника. Во-первых, продолжается Успенский пост, идёт его девятый день. Во-вторых, почитаются все Соловецкие святые, которые погибли во время страшного раскола в 1917 году, они были расстреляны в Соловецкой обители на русском севере, которая была основана святыми Зосимой, Савватием и Германом. Все святые жили в очень тяжелых условиях, поскольку климат севера России очень суров. Только сила веры и их молитвы помогали им выживать.

На месте Соловецкой обители был основан страшный лагерь для заключенных особого назначения, о котором в художественной литературе можно прочитать в романе Захара Прилепина "Обитель".

Также в этот день почитается апостол Матфей, который присоединился к 12 апостолам самым последним. До встречи с Иисусом он был грешником, мытарем в Риме, то есть сборщиком податей. Однако он вовремя сумел раскаяться в своих грехах и последовал за Иисусом Христом. После предательства Иуды апостола Матфея приняли на его место. Он также занимался проповедованием христианства и занимался этим в Палестине, где иудеи в какое-то время забили его камнями до смерти за то, что он отказывался бросить свою веру.

Церковных запретов в этот день очень мало, в основном они касаются нарушения правил Успенского поста. Православным сегодня запрещается есть мясо, рыбу, яйца и любую молочную продукцию, ссориться и ругаться, обижать ближних, совершать дурные поступки. Поскольку это день памяти - посещать кладбище не запрещалось.

В народных традициях сегодня сложились запреты, касающиеся работы в огороде. Строго запрещалось сегодня работать на земле и в полях, а также заниматься посадкой и пересадкой любых растений. Считалось, что от этого они погибнут. Поэтому этот день посвящали уборке по дому, мужчины занимались двором и хозяйственными постройками. Чистили и убирали летний инструмент в сараи.

Женщины могли заниматься рукоделием, зимними заготовками и приготовлением пищи. В это время всегда в народе активно готовились к проведению торговых ярмарок. Строго запрещалось в этот день надевать на себя различные украшения из любого металла, поскольку это могло привести к разорению. По этой же причине сегодня запрещалось радостно потирать руки.

Нельзя было сегодня ссориться и спорить, устраивать любые конфликты, особенно со своими близкими людьми, поскольку такие конфликты могли затянуться на очень долгое время. Одиноким людям сегодня запрещалось спать на кровати с двумя подушками, поскольку это сулило вечное одиночество. Супружеским парам сегодня не рекомендовалось менять постельное бельё, иначе вскоре муж и жена расстанутся.

Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Сидящая в машине девушка погибла на глазах у всей своей семьи
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
14-летняя дочь мужа Макеевой подала на артистку в суд
Названы семь ошибок родителей, которые портят ребенка
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
традициипраздникизапретыСобор Соловецких святыхапостол Матфей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как сегодня вы проведете день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?
10:20:42 8/22/2021
Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?
Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида
9:59:09 8/22/2021
Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида
БердскГаражи горят в Микрорайоне Бердска: Пожарные и полиция выехали на место ЧП
9:40:26 8/22/2021
Гаражи горят в Микрорайоне Бердска: Пожарные и полиция выехали на место ЧП
Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании
9:28:02 8/22/2021
Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании
Гороскоп на 23 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:04 8/22/2021
Гороскоп на 23 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Бердск"Я, конечно, вернусь": Пропавшего без вести рыбака третьи сутки ищут в Бердске
9:14:22 8/22/2021
"Я, конечно, вернусь": Пропавшего без вести рыбака третьи сутки ищут в Бердске
Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?
9:05:01 8/22/2021
Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?
Подробности смертельного ДТП: Погибла девочка из-за пьяного водителя УАЗа в Новосибирской области
9:01:01 8/22/2021
Подробности смертельного ДТП: Погибла девочка из-за пьяного водителя УАЗа в Новосибирской области
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Европе
8:46:23 8/22/2021
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Европе
Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:58 8/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?