Почему по народным приметам 22 августа змеи нападают на коров? Почему сегодня любой труд бесполезен?

У Иисуса Христа всегда было рядом 12 апостолов. И после Его Вознесения тоже 12 апостолов рассеялись по свету, чтобы распространять христианство. Как же так вышло, ведь Иуда был предателем? На его место взяли раскаявшегося грешника Матфея, который был браком Иакова. Он сумел вовремя раскаяться в своих грехах и услышав зов Иисуса Христа последовать за ним, послушался. Так и было восстановлено число апостолов в количестве 12 человек.
Сегодня, 22 августа, православная церковь почитает его память - он был убит иудеями за то, что не стал отказываться под пытками от веры Христа. Это случилось в Палестине.
В народном календаре день называется Матфей Змеесос. Совершенно никакого отношения к этим ползучим гадам апостол Матфей не имел, однако с этого времени змеи вокруг деревень готовились к зимней спячке, потому были особо агрессивными. Их сегодня очень опасались. До такой степени, что не выпускали коров на пастбище, опасаясь, что змея присосется к вымени коровы и оставит ее навсегда без молока, а также сами не ходили в лес ни за грибами, не за ягодами, стараясь избежать встречи с опасной змеёй.
В этот день строго запрещалось работать в огородах и на земле, поскольку считалось, что любые растения, к которым вы сегодня прикоснетесь, могут вскоре погибнуть. По лунному календарю сегодня, 20 августа 2021 года, наступило полнолуние. Этот день также считается крайне опасным для огородных работ, поскольку все жизненные процессы в растениях замерли и тревожить их нельзя.
Также сегодня старались не начинать никаких новых дел, особенно связанных с деньгами и торговлей. Считалось, что любое начинание будет провальным. Именно поэтому люди посвящали себя обычным бытовым заботам, наводя порядок в доме, на дворе и по хозяйству. Мужчины чистили и убирали в сараи летние инструменты, которые уже были не нужны. Женщины занимались приготовлением пищи, консервацией урожая на зиму, занимались рукоделием, а вечером все отдыхали.