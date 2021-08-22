Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Европе

В Швеции обнаружили новый вариант коронавируса «дельта» с дополнительной мутацией. Он уже распространяется по стране и скоро разнесется по всей Европе, передает издание SVT Nyheter.
Как оказалось, все зараженные новым штаммом шведы накануне посетили Испанию и Португалию.
Степень заразности новой мутации пока не исследована, пишет издание, но доказано, что она поражает даже полностью вакцинированных людей.
Ро данным ученого Уппсальского университета Матса Мартинеллу, следует ожидать крупных вспышек заболеваемости из-за нового штамма коронавируса.
В целом заболеваемость COVID-19 в мире увеличилась, и опасные штаммы коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» все больше распространяются.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в России зафиксировано несколько случаев заражения бразильским штаммом коронавируса.