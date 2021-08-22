Подробности смертельного ДТП: Погибла девочка из-за пьяного водителя УАЗа в Новосибирской области

В результате столкновения трех автомобилей в Кочковском районе три человека пострадали. А 16-летняя пассажирка Toyota Corolla скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.
Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области 21 августа. Пьяный водитель на автомобиле УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами – Toyota Corolla и Mitsubishi L200. Обе иномарки от удара вылетели в кювет.
- Около 16.15 водитель УАЗа ехал по трассе К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар». На 221 километре он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Mitsubishi, которые двигались со стороны Новосибирска в сторону Карасука, - рассказали в главке МВД по Новосибирской области.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что в результате столкновения три человека получили различные травмы и сейчас находятся в больнице.
Личности пострадавших и погибшей устанавливаются. В обстоятельства произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сбежавшего с места смертельной аварии на трассе Р-254 водителя Fiat Ducato задержали в Бердске. Он насмерть сбил 22-летнего пешехода. Операция проходила в центре Бердска при участии сотрудников Росгвардии.