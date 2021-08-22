"Я, конечно, вернусь": Пропавшего без вести рыбака третьи сутки ищут в Бердске
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"Я, конечно, вернусь": Пропавшего без вести рыбака третьи сутки ищут в Бердске

9:14:228/22/2021Фото: Лизы Алерт
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45-летний Вячеслав Макаров отправился на рыбалку 18 августа и исчез. Его разыскивают волонтеры.

Ушел на рыбалку и пропал. Пропавшего в Бердске мужчину ищут третьи сутки

В Бердске продолжают разыскивать 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего без вести.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа он пошел из дома на рыбалку и не вернулся - с тех пор о нем ничего неизвестно, на связь он не выходит.

Как стало известно, за день до исчезновения бердчанин выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь». Пока непонятно, имеет ли это отношение к его пропаже. Судя по соцсетям, у пропавшего без вести 25 августа будет день рождения.

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили приметы пропавшего мужчины: рост 180 сантиметров, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые. Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.

Всех, кому известно о местонахождении Вячеслава Викторовича Макарова, просят сообщить по телефонам 112 и 8 800 700-54-52.

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