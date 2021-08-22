"Я, конечно, вернусь": Пропавшего без вести рыбака третьи сутки ищут в Бердске

В Бердске продолжают разыскивать 45-летнего Вячеслава Макарова, пропавшего без вести.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа он пошел из дома на рыбалку и не вернулся - с тех пор о нем ничего неизвестно, на связь он не выходит.
Как стало известно, за день до исчезновения бердчанин выложил в своих соцсетях фото с подписью «Я, конечно, вернусь». Пока непонятно, имеет ли это отношение к его пропаже. Судя по соцсетям, у пропавшего без вести 25 августа будет день рождения.
Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили приметы пропавшего мужчины: рост 180 сантиметров, телосложение плотное, цвет глаз сине-голубой, волосы темно-русые. Был одет в светло-серую футболку, темно-синие спортивные штаны, темно-серую бейсболку, болотного цвета кроссовки.
Всех, кому известно о местонахождении Вячеслава Викторовича Макарова, просят сообщить по телефонам 112 и 8 800 700-54-52.