Минобороны отдает свою землю Новосибирской области по просьбе губернатора Травникова
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Минобороны отдает свою землю Новосибирской области по просьбе губернатора Травникова

10:30:448/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Где находится участок, не сообщается. Но известно, что там построят жилье, детсад и школу. В Бердске тоже есть земля военного ведомства. Часть ее купил крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев вместе с заброшкой.

Некоторые земли Бердска до сих пор принадлежат Минобороны. В том числе и недострой в военном городке
Заброшку на землях Минобороны скоро достроят

В Минобороны России сообщили, что ведомство передает Новосибирской области земельный участок, где планируется построить жилье, детские сады и школы.

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу принял решение о передаче неиспользуемого в интересах ведомства земельного участка региону после обращения губернатора Андрея Травникова.

"По поручению Сергея Шойгу Департаментом военного имущества Минобороны России готовится соглашение с губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность с учетом интересов воинских частей, дислоцированных на территории области, а также военнослужащих и членов их семей. Планируется, что на переданных в областную собственность земельных участках будут реализованы проекты по строительству жилья, детских садов, школ и других объектов социальной инфраструктуры в интересах жителей города", - рассказали в Минобороны, передает ТАСС.

Где расположены эти земли, не уточняется. Ранее под застройку хотели отдать участки в Военном городке в Октябрьском районе Новосибирска. Они есть в списке планируемых госкорпорацией ДОМ. РФ торгов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", обширный участок земли принадлежит оборонному ведомству и в Бердске. И это создает проблемы для горожан. Например, короткая дорога, ведущая от Южного микрорайона в центр города, пролегает по участку Минобороны. Поэтому местные власти не вправе вкладываться в ее ремонт.

Хотя подвижки есть. В частности многолетнюю заброшку Минобороны в виде двух пятиэтажных недостроенных домов выкупил крупнейший бердский бизнесмен Виктор Голубев. Он достраивает дома, где предполагается выделить квартиры для врачей и детей-сирот, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Напомним, что бригада спецназа ГРУ и вертолетный полк покинули Бердск еще в 2009 году.

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