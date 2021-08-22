Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании
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Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании

9:28:028/22/2021Фото: pixabay.com
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Вылетевший из Волгограда самолет успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Лайнер продолжил полет на высоте около трех тысяч метров

В авиакомпании назвали причину, по которой Sukhoi Superjet 100, летевший из Волгограда в Москву, подал сигнал бедствия.

Как сообщают "Известия", во время выполнения рейса SU 6416 из Волгограда в Москву на самолете сработал один из датчиков системы кондиционирования.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что пассажирский самолет подал сигнал бедствия 21 августа, пролетая над Тамбовской областью. Борт резко снизился и продолжил полет на высоте около 3000 метров. Сначала предполагали, что произошла разгерметизация.

Позже стало известно, что 14:27 по московскому времени самолет совершил посадку в аэропорту назначения Шереметьево в штатном режиме.

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