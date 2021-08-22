Гаражи горят в Микрорайоне Бердска: Пожарные и полиция выехали на место ЧП

В Бердске горят гаражи. По словам очевидцев, возгорание произошло около 9 часов утра 22 августа в гаражном боксе, расположенном на пересечении улиц Лунной и Боровой.
На место происшествия выехали пожарные и полицейские.
Предположительно, горит крыша капитальных гаражей.
Подробности - в ближайшее время.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу произошел пожар в цехе по производству обоев на предприятии "Элизиум". Горела вентиляционная камера, было задымление. Оборудование от огня и при тушении не пострадало, рассказал начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов.