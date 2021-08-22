Гаражи горят в Микрорайоне Бердска: Пожарные и полиция выехали на место ЧП
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Гаражи горят в Микрорайоне Бердска: Пожарные и полиция выехали на место ЧП

9:40:268/22/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Возгорание произошло около 9 часов утра 22 августа в гаражном боксе, расположенном на пересечении улиц Лунной и Боровой. 

Пожарные
Пожарные выехали тушить пожар

В Бердске горят гаражи. По словам очевидцев, возгорание произошло около 9 часов утра 22 августа в гаражном боксе, расположенном на пересечении улиц Лунной и Боровой.

На место происшествия выехали пожарные и полицейские.

Предположительно, горит крыша капитальных гаражей.

Подробности - в ближайшее время.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в субботу произошел пожар в цехе по производству обоев на предприятии "Элизиум". Горела вентиляционная камера, было задымление. Оборудование от огня и при тушении не пострадало, рассказал начальник бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов.

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