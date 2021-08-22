Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида

Выставка Пабло Пикассо и Франсиско Гойи «Песок и кровь» (12+) открылась в главном здании Краеведческого музея Новосибирска 20 августа.
Как сообщили в музее, 130 офортов и литографий великих испанских художников посвящены многовековой испанской традиции — искусству корриды.
Франсиско Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как знатоки истории и мира корриды. Их творения в живописи и графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, известны во всем мире.
-Коррида Гойи и коррида Пикассо — это два разных мира. Для первого важны историзм и достоверность с почти фотографическим воспроизведением событий. Для второго — символизм происходящего на арене. На выставке вы сможете увидеть и сравнить, как два знаменитых художника по-разному запечатлели корриду и противоречивое отношение к ней, - рассказали на страничке музея во "ВКонтакте".
Уточняется, что выставка будет до 17 октября по адресу: Новосибирск, Красный проспект, 23.