Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида
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Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида

9:59:098/22/2021Фото: vk.com/museum_for_people
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Как сообщили в музее, 130 офортов и литографий великих испанских художников посвящены многовековой испанской традиции — искусству корриды.

Новосибирский краеведческий музей открыл новую выставку

Выставка Пабло Пикассо и Франсиско Гойи «Песок и кровь» (12+) открылась в главном здании Краеведческого музея Новосибирска 20 августа.

Как сообщили в музее, 130 офортов и литографий великих испанских художников посвящены многовековой испанской традиции — искусству корриды.

Франсиско Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как знатоки истории и мира корриды. Их творения в живописи и графике, запечатлевшие грандиозное национальное празднество, известны во всем мире.

-Коррида Гойи и коррида Пикассо — это два разных мира. Для первого важны историзм и достоверность с почти фотографическим воспроизведением событий. Для второго — символизм происходящего на арене. На выставке вы сможете увидеть и сравнить, как два знаменитых художника по-разному запечатлели корриду и противоречивое отношение к ней, - рассказали на страничке музея во "ВКонтакте".

Уточняется, что выставка будет  до 17 октября по адресу: Новосибирск, Красный проспект, 23.

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