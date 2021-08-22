Техосмотр ради получения ОСАГО отменили: Закон вступил в силу с 22 августа 2021
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Техосмотр ради получения ОСАГО отменили: Закон вступил в силу с 22 августа 2021

10:46:408/22/2021Фото: Flickr
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Несмотря на принятый закон, наличие диагностической карты у владельца автотранспорта остается обязательным. С марта 2022 года за ее отсутствие начнут штрафовать водителей.

Водители смогут получить ОСАГО без техосмотра

С 22 августа вступил в силу документ, исключающий обязательность проведения техосмотра переде тем, как получить полис ОСАГО.

Закон об отмене необходимости проведения процедуры был подписан президентом страны Владимиром Путиным 2 июля. Ранее получение страховки сопровождалось проведением обязательного техосмотра, получить новый полис ОСАГО можно будет только после 29 августа.

По оценке специалистов из Банка России упрощение заключения договора позволит повысит доступность страхового полиса.

- Автовладельцы теперь также смогут дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО. В числе других важных нововведений - снятие запрета на вступление в силу электронного договора ОСАГО в день его заключения, - отмечает регулятор.

Несмотря на принятый закон, наличие диагностической карты у владельца автотранспорта остается обязательным. С марта 2022 года за ее отсутствие начнут штрафовать водителей.

Размер веденного наказания — 2 тысячи рублей. Наличие диагностической карты будет проверяться при помощи специальных камер, стоящих на дороге, штраф будет приходить не чаще одного раза в сутки.

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