Что означают три цвета на флаге России: 22 августа – День флага
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Что означают три цвета на флаге России: 22 августа – День флага

12:20:508/22/2021Фото: Pixabay
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Во времена правления Александра III вернулись к первоначальному варианту триколора. После революции в 1917 году стяг заменили на алое плотно СССР.

флаг
Государственный флаг России содержит три цвета

Сегодня, 22 августа, празднуется День Государственного флага России. Рано или поздно каждый задумывается о символике государственных символов. Так и здесь - почему цветов - три, и почему выбраны такие цвета?

На протяжении 16 веков в России не было своего знамени. В начале 17 века царь Алексей Михайлович Романов, предвосхитив страсть Петра I к строительству флота, руководил строительством судов. Когда был построен первый военный корабль "Орёл", специалист из Голландии по его постройке Давид Бутлер попросил царя выдать ему стяг, чтобы поднять его на корабле. По давно сложившейся традиции западных флотов, корабль всегда должен был иметь обозначение свой страны - в качестве государственной символики поднимали флаг. Царь Алексей не знал что ответить - в России такого не было. Он советовался с иностранными мастерами и они ему рассказали, что у них на родите принято делать флаг трехцветным с использованием трех цветов - синего, белого и красного. Флаг должен был повторять цвета на гербе страны.

Флаг был создан для России бело-сине-красным. Где каждый цвет цвет символизировал свое:


  • белый цвет - как символ свободы
  • синий цвет - символизировал покровительство Богородицы
  • красный цвет показывал мужество и храбрость всех тех. кто готов пасть за свою Родину

Затем Петр первых изменил флаг на флаг Андрея Первозванного, поскольку очень почитал этого святого, триколор с кораблей убрали. Да и моряки этому были рады. поскольку часто путались в цветах флага. за что получали всегда наказание. Говорят, что они даже называли флаг "БеСиК", чтобы не путаться (Белый-Синий-Красный).

И только во времена правления Александра III вернулись к первоначальному варианту триколора. После революции в 1917 году стяг заменили на алое плотно СССР. Только после переворота в 1991 году снова Россия вернулась к триколору.

Сегодня за ненадлежащее обращение с государственной символикой существуют различные штрафы, может даже быть назначено лишение свободы за неуважительное отношение к государственной символике.

Однако сегодня, поскольку Россия считается светским государством, трактовка цветов на флаге чуть изменилась:


  • Белый означает стремление страны к чистоте и непорочности мыслей
  • Синий - постоянство, спокойствие и гармония
  • Красный - символ мужества и воинской доблести

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