Кинологи категорически запрещают кормить и согревать бродячих собак
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Кинологи категорически запрещают кормить и согревать бродячих собак

11:52:378/22/2021Фото: Flickr
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Всех бездомных псов нужно поместить в приюты и стерилизовать. Такой алгоритм действий самый гуманный по отношению к животным и к людям, которые будут избавлены от агрессивных голодных собак.

Бродячие собаки должны отлавливаться и помещаться в приюты

В России остро встала проблема нападений бродячих собак на людей. Граждане России получают травмы и даже гибнут после встреч со стаями одичавших животных.

Владимир Голубев - президент Российской кинологической федерации — рассказал, как вести себя с животными, если они встречаются по дороге.

Он перечислил ошибки, которые совершают сердобольные люди: кормление собак из жалости и обустройство для них теплых будок.

-Это усугубляет проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию. Это естественное для бездомных собак поведение становится причиной страшных трагедий. Каждому из нас важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой, это касается не только собственной безопасности, но и помощи такому животному. Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубится. Собака — домашнее животное, у нее обязательно должен быть хозяин, она не должна находиться на улице безнадзорно, — рассказал он для РИА Новости.

По словам специалиста, наличие в жилом районе бродячих собак должно стать поводом для обращения в местную администрацию. Также для отлова одичавших животных необходимо сообщить в органы государственного ветеринарного контроля о необходимости отлова животных.

- Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие, — предупредил кинолог.

Пол словам специалиста, всех бродячих собак нужно поместить в приюты и стерилизовать, именно такой алгоритм действий самый гуманный по отношению к животным и к людям, которые будут избавлены от присутствия агрессивных голодных собак.

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