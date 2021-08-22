Признаки того, что вы болели коронавирусом, но не знали об этом 

Как известно, новая коронавирусная инфекция может протекать вообще без каких-либо клинических проявлений, то есть бессимптомно. О том, какие есть признаки того, что человек переболел ковидом, но не заметил этого - в нашем материале.
Коронавирус способен влиять на все системы организма человека, за счет чего у многих переболевших развиваются такие осложнения, как повышенная утомляемость, снижение иммунитета, миокардиты, боль в груди, сердечная недостаточность, тромбозы. Как правило, чем тяжелее была форма болезни, тем серьезнее последствия для организма. Несмотря на это, с ними сталкиваются и те, кто переболел в легкой форме, то есть с минимальным набором симптомов, которые не опасны для жизни. Также не защищены от последствий и бессимптомные больные. Последствия вируса могут проявляться в виде:
- повышенной утомляемости. Это один из самых распространенных постковидных симптомов. Человек ощущает, что привычные дела отнимают намного больше сил, появляется сильная слабость, хочется отдыхать как можно больше. Как отмечают специалисты, такое состояние может появляться, если иммунитет активно боролся с вирусом. Чаще всего, в таком случае у человека есть симптомы ковида, но у бессимптомных утомляемость также может проявляться.
- изменения вкуса пищи. Коронавирус прославился тем, что у больных пропадают возможность различать запахи и ощущать вкус пищи или напитков. У тех, кто переболел бессимптомно, они обычно не пропадают, но может измениться вкус пищи, а блюда будут казаться менее вкусными, чем раньше. Кроме этого, признаком перенесенной болезни может быть отсутствие аппетита.
- кашля, насморка, боли в горле. Эти последствия встречаются реже и похожи на симптомы ОРВИ или аллергии. Кашель обычно сухой или слизистый. Других проявлений, типа повышенной температуры тела, не наблюдается.
- одышки. Может возникать, если были повреждены легкие, что происходит часто во время коронавируса.
- дискомфорта в теле. Обычно он проявляется в виде ломоты, болях в мышцах, суставах, неприятных ощущений во время движения, болей в конечностях. Как поясняют специалисты, такой симптом может быть результатом воспаления в теле человека.
- покраснения глаз. Встречается не часто, но может сигнализировать о том, что недавно у человека был коронавирус. Также может быть признаком аллергии.
Сейчас самый верный и проверенный метод, который позволяет узнать, болел человек или нет - анализ крови на антитела. Если вирус был в организме, вероятнее всего, тест это покажет, потому что в ответ на возбудитель ковида в организме начинают формироваться антитела, то есть иммунный ответ.