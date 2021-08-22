Признаки того, что вы болели коронавирусом, но не знали об этом 
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Признаки того, что вы болели коронавирусом, но не знали об этом 

10:40:048/22/2021,Мария РодченковаФото: pixabay
0

Сейчас самый верный и проверенный метод, который позволяет узнать, болел человек или нет - анализ крови на антитела.

вакцина, ковид
Несмотря на это, с ними сталкиваются и те, кто переболел в легкой форме, то есть с минимальным набором симптомов, которые не опасны для жизни

Как известно, новая коронавирусная инфекция может протекать вообще без каких-либо клинических проявлений, то есть бессимптомно. О том, какие есть признаки того, что человек переболел ковидом, но не заметил этого - в нашем материале.

Коронавирус способен влиять на все системы организма человека, за счет чего у многих переболевших развиваются такие осложнения, как повышенная утомляемость, снижение иммунитета, миокардиты, боль в груди, сердечная недостаточность, тромбозы. Как правило, чем тяжелее была форма болезни, тем серьезнее последствия для организма. Несмотря на это, с ними сталкиваются и те, кто переболел в легкой форме, то есть с минимальным набором симптомов, которые не опасны для жизни. Также не защищены от последствий и бессимптомные больные. Последствия вируса могут проявляться в виде:


  • повышенной утомляемости. Это один из самых распространенных постковидных симптомов. Человек ощущает, что привычные дела отнимают намного больше сил, появляется сильная слабость, хочется отдыхать как можно больше. Как отмечают специалисты, такое состояние может появляться, если иммунитет активно боролся с вирусом. Чаще всего, в таком случае у человека есть симптомы ковида, но у бессимптомных утомляемость также может проявляться. 
  • изменения вкуса пищи. Коронавирус прославился тем, что у больных пропадают возможность различать запахи и ощущать вкус пищи или напитков. У тех, кто переболел бессимптомно, они обычно не пропадают, но может измениться вкус пищи, а блюда будут казаться менее вкусными, чем раньше. Кроме этого, признаком перенесенной болезни может быть отсутствие аппетита.
  • кашля, насморка, боли в горле. Эти последствия встречаются реже и похожи на симптомы ОРВИ или аллергии. Кашель обычно сухой или слизистый. Других проявлений, типа повышенной температуры тела, не наблюдается.
  • одышки. Может возникать, если были повреждены легкие, что происходит часто во время коронавируса. 
  • дискомфорта в теле. Обычно он проявляется в виде ломоты, болях в мышцах, суставах, неприятных ощущений во время движения, болей в конечностях. Как поясняют специалисты, такой симптом может быть результатом воспаления в теле человека. 
  • покраснения глаз. Встречается не часто, но может сигнализировать о том, что недавно у человека был коронавирус. Также может быть признаком аллергии. 

Сейчас самый верный и проверенный метод, который позволяет узнать, болел человек или нет - анализ крови на антитела. Если вирус был в организме, вероятнее всего, тест это покажет, потому что в ответ на возбудитель ковида в организме начинают формироваться антитела, то есть иммунный ответ.   

Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Десятки тысяч: убийца школьников в Казани получает деньги в СИЗО
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Внешний вид мусульманок разозлил не на шутку прохожих
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Арзамасова выложила первое фото после родов
признаки коронавируса
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы болели?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Минобороны отдает свою землю Новосибирской области по просьбе губернатора Травникова
10:30:44 8/22/2021
Минобороны отдает свою землю Новосибирской области по просьбе губернатора Травникова
Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?
10:20:42 8/22/2021
Можно ли работать на земле и посещать кладбище в церковный праздник 22 августа?
Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида
9:59:09 8/22/2021
Уникальная выставка работ Пикассо и Гойи открылась в Новосибирске: У каждого своя коррида
Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании
9:28:02 8/22/2021
Причину подачи сигнала бедствия летевшего в Москву Superjet 100 назвали в авиакомпании
Гороскоп на 23 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:04 8/22/2021
Гороскоп на 23 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?
9:05:01 8/22/2021
Что никогда нельзя делать 22 августа в день Собора Соловецких святых?
Подробности смертельного ДТП: Погибла девочка из-за пьяного водителя УАЗа в Новосибирской области
9:01:01 8/22/2021
Подробности смертельного ДТП: Погибла девочка из-за пьяного водителя УАЗа в Новосибирской области
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Европе
8:46:23 8/22/2021
Новый опасный штамм коронавируса обнаружили в Европе
Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:58 8/22/2021
Какой сегодня церковный праздник 22 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Самые яркие поздравления с Днем флага России: Для патриотов родной страны
8:15:39 8/22/2021
Самые яркие поздравления с Днем флага России: Для патриотов родной страны