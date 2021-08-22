Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в тройном ДТП под Новосибирском
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Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в тройном ДТП под Новосибирском

11:07:108/22/2021Фото: ГИБДД по НСО
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Четверо пострадали в массовой аварии на ночной трассе. "Тойота" врезалась в "пятерку" и ВАЗ вынесло на встречную полосу.

Четыре человека пострадали в ДТП под Новосибирском

При столкновении трех автомобилей на трассе, ведущей из Новосибирска в город Камень-на-Оби Алтайского края, пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

"По предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека - их личности и характер полученных травм уточняются", - рассказали в ведомстве, отметив, что серьезная авария произошла в ночь на 22 августа.

По данным госавтоинспекции, автомобиль "Тойота-Королла" ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, когда ночью на 13-м км автодороги столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105. В результате этого ВАЗ оказался на встречной полосе, где врезался в "Ниссан".

"Ниссан" вылетел с дороги и врезался в дерево.

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