Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево в тройном ДТП под Новосибирском

При столкновении трех автомобилей на трассе, ведущей из Новосибирска в город Камень-на-Оби Алтайского края, пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
"По предварительным сведениям, в результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу четыре человека - их личности и характер полученных травм уточняются", - рассказали в ведомстве, отметив, что серьезная авария произошла в ночь на 22 августа.
По данным госавтоинспекции, автомобиль "Тойота-Королла" ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, когда ночью на 13-м км автодороги столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105. В результате этого ВАЗ оказался на встречной полосе, где врезался в "Ниссан".
"Ниссан" вылетел с дороги и врезался в дерево.