В Голубую Луну 22 августа трем знакам срочно надо подойти к любви иначе - советы астролога

Три знака зодиака, которые, по вашему мнению, в любви по-разному думают, во время второго Полнолуния в знаке зодиака Водолей скажут, что что-то только что изменилось.
Полнолуние в Водолее помогает каждому рассматривать свои отношения как нечто большее, чем просто романтику и веселье, и с 22 августа 2021 года это хорошо.
Отношения - это работа. Некоторым нравится вкладывать время и усилия, чтобы создать более захватывающий романтический опыт, в то время как другие просто видят это «таким, какое оно есть».
Мы не вступаем в любовные отношения, думая о том, что нам понадобится, чтобы поддерживать их, пишет https://www.yourtango.com
Обычно мы просто плывем по течению и прислушиваемся к своему сердцу. А иногда наше сердце говорит нам, что нам ... скучно.
Хорошо, что у нас есть астрологические транзиты, которые повышают наш энтузиазм и помогают нам вырасти на новый уровень вместе с нашими партнерами.
В данном случае мы смотрим на Второе полнолуние в Водолее 22 августа.
Что делает эту луну такой особенной, так это то, что она имеет силу искоренить нас; если мы готовы к этому, мы действительно можем взять эту энергию и использовать ее для изменения самого себя. А с переменами приходят новизна, свежесть и любовь.
Мощный удар этого Полнолуния в Водолее не ограничен каким-либо одним знаком, на самом деле, его потенциал огромен, хотя требуется определенный человек, чтобы принять твердое решение поступать по-другому, когда дело доходит до любви. Эти три знака будут лидером, когда дело доходит до того, чтобы приложить лишнюю милю ради любимого человека ...
Знаки зодиака, которые поступают иначе в любви во время второго Полнолуния в Водолее, начиная с 22 августа 2021 года:
Телец (20 апреля - 20 мая)Вы человек, ориентированный на решение, поэтому, когда возникает проблема, вы можете ее решить. Вы не тот человек, который будет стонать и стонать, ничего не делая, особенно если ваша личная жизнь в беде.
Вы верите во второй, третий, четвертый шанс, и хотя вы понимаете, что можете оказаться настоящим дураком в любви, вы готовы рискнуть этим титулом.
Если требуется приложить дополнительные усилия, чтобы спасти любовь, которую, по вашему мнению, стоит спасти, тогда небеса помогут человеку, который стоит на вашем пути.
Вы настоящий солдат любви, и 22 августа вы определенно почувствуете, как лунная волна пробегает по вашим венам.
У вас есть возможность внести позитивные изменения в вашу личную жизнь. Единственное, что осталось, - это ваш партнер, чтобы попасть на борт.
Рак (21 июня - 22 июля)Полнолуние, ты сказал? А в знаке зодиака Водолей еще нет? О, мальчик, похоже, чей-то счастливый день, Рак. Этот транзит работает на вас.
У вас нет абсолютно никаких проблем с тем, чтобы пройти лишнюю милю, чтобы изменить и улучшить вашу нынешнюю любовную жизнь.
Вы наблюдали за своим партнером; вы знаете, что им нужно, что они любят - что они никогда не пробовали и что может просто шокировать их - всеми правильными способами.
Работа над отношениями - это часть сделки, и вы всегда это знали. Нет, это не означает, что вы получаете кусочек идеальной жизни, но это означает, что вы готовы попробовать его.
Вы считаете это забавным проектом. И именно в течение этой недели, начиная с 22 августа, вы будете бежать с этой энергией Полнолуния до тех пор, пока не разбудите своего партнера и не передадите ему линию: «А теперь о чем-то совершенно другом ... "
Водолей (20 января - 18 февраля)
Есть часть вас, которая думает, что если она не сломана, не чините ее. Это работает для многих вещей, но не подходит для отношений.
Романтика требует усилий, и если ее оставить в покое, она будет скользить во всех направлениях, в конечном итоге превратившись в скуку и изоляцию. Но разве это судьба Водолея? О черт возьми, нет.
Не ты, Водолей - ты тот, кто подписался на полную сделку. В конце концов, вы признаете, что вы тоже приезжаете со своим багажом, и если они могут адаптироваться к вам, то вы можете адаптироваться к ним ... и многое другое.
Эй, послушайте, иногда что-то действительно ускользает от скучной зоны, когда дело доходит до долгосрочных отношений, и кто, если не вы, будет немного трясти дерево, чтобы немного стимулировать вещи? Это ты. Вы золотой ребенок, и у вас есть волшебное прикосновение. Продолжай, Водолей!