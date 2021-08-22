У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя
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У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя

11:37:468/22/2021
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Он впал в кому и умер в больнице. К дому на окраине Тюмени, где жила девочка, люди несут игрушки, цветы, конфеты.

В Тюмени после несчастного случая скончался дядя погибшей Насти Муравьевой

В Тюмени скончался дядя погибшей Насти Муравьевой, рассказали родственники. По их словам, причиной смерти стал несчастный случай, произошедший в ночь на 20 августа.

Андрей Муравьев около четырех часов утра вышел на крыльцо к мемориалу, созданному горожанами в память о зверски убитой племяннице. Он споткнулся на лестнице, упал и сильно ударился головой. Пострадавшего отвезли в больницу. Он впал в кому и скончался 21 августа, сообщает news.megatyumen.ru.

— Это произошло вчера, в четыре утра. Как говорят свидетели, он упал. Записи с видеокамер есть. Их уже изъяли. <Силовики> будут разбираться. Ему было чуть за 40 лет. Когда состоятся похороны, пока неизвестно. Занимаюсь этим вопросом, — цитирует 72.ru свой источник.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 19 августа было найдено тело 8-летней Насти Муравьевой, пропавшей на Лесобазе еще 30 июня. В двух километрах от дома, в высокой траве у водоема нашли 40 пакетов с ее расчлененным телом.

В тот же день появился стихийный мемориал у дома на окраине Тюмени, где жила девочка. Люди несут игрушки, цветы, конфеты. Приходил туда и дядя Насти, он говорил, что не верит в смерть племянницы.

Предполагают, что с Настей расправился маньяк.  Это далеко не первый случай таинственного исчезновения детей в регионе. Шестерых пропавших детей убили похожим способом. По последним данным, убийца Насти Муравьевой оставил свежие улики. Весь город и вся страна потрясены жестоким убийством девочки.

Как известно, Настю воспитывали папа, бабушка, две сестры и брат.

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