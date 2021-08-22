Мигранты убили соотечественника и сбросил завернутый в ковер труп в Финский залив

В Петербурге раскрыто убийство гражданина Узбекистана. Пропавший в России трудовой мигрант перестал выходить на связь с семьей еще в сентябре 2020 года, его жена подала заявление в полицию о пропаже супруга 23 марта 2021 года. В СК было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
В ходе розыскных мероприятий, в правоохранительных органах узнали о причастности к смерти пропавшего 36-летнего гражданина Узбекистана его двух соотечественников 23 лет и 31 года. Младший из подозреваемых был задержан в Москве 20 августа.
Выяснилось, что 4 сентября 2020 года в квартире на улице Крыленко в Петербурге, в которой находились подозреваемые и убитый, произошла ссора, во время которой гражданин Узбекистана был забит молотком, а затем сброшен в Финский залив с дамбы в Кронштадте. Прежде чем вывезти тело соотечественника, его завернули в ковер, и прямо с ним выбросили в воду.
Известно, что второй подозреваемый покинул территорию РФ, его объявят в международный и федеральный розыск. Акватория Финского залива будет обследована водолазами с целью поиска убитого.