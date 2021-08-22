Что можно и нельзя делать в опасное полнолуние 22 августа 2021 года: Благоприятны разного рода начинания

Сила луны меняется ежедневно. Он то растет, то убывает. Однако каждый месяц случается так, что луна имеет минимум влияния, либо оно достигает своего пика. Это новолуние и полнолуние. В полнолуние луна набирает максимальную силу. следовательно ее влияние на все живое на земле становится максимальной. Иногда, в суперлуния или необычные полнолуния ее влияние еще больше усиливается, но такое происходит нечасто.
Однако финальное летнее новолуние в 2021 году будет именно таким. 22 августа состоится Голубое Полнолуние. Это событие происходит четвертый раз в сезоне, к тому же созвездие Водолея второй раз принимает полную луну у себя. Такое событие повторяется каждые 2,7 года, а потому называется редким и его влияние будет усиленным. Пик полнолуния наступи в 15.02 по московскому времени.
Сильнее всего оно скажется на любви и работе каждого человека. Любые перемены, даже если они будут негативными в итоге все равно окажутся вам на пользу, а потому не стоит себя настраивать на то, что все может оказаться опасным. Однако некоторые меры предосторожности все же лучше соблюдать.
Не рекомендуется сегодня конфликтовать, спорить и отстаивать собственную точку зрения - эмоции у всех будут на пределе, а потому с конфликтными ситуациями будет очень сложно справиться - они могут перерасти в скандалы. Поэтому сегодня лучше не выяснять отношения супругам, у которых существуют в отношениях напряженные моменты. Не стоит сегодня обращаться к начальству с просьбами повысить зарплату или вашу должность.
Воспользоваться этим днем будет очень благоприятно влюбленным, а также тем, кто в браке, но нет никаких напряженных моментов. Это полнолуние поможет укрепить чувства, сделать их более свежими и обновить. Хорошо сегодня делать предложения или панировать будущую свадьбу.
Сегодня очень хорошо приступать к воплощению составленных заранее планов. Однако это хорошо делать тогда, когда планы хорошо обдуманы и нет незавершенных дел. Если таковые есть - лучше направить силы на из завершение. Приступать к выполнению намеченного плана следует очень четко - не отступая от намеченных действий. Сегодня нельзя принимать никаких решений. к которым вы были заранее не готовы. Нельзя давать обещаний и ввязываться в рискованные предприятия. Если предложение о новом деле к вам поступило только сегодня - не стоит его даже рассматривать.
Это не потому, что оно плохое, просто ощущая избыточную энергию в себе, все не смогут объективно оценить риски, которые могут последовать. Приступите к рассмотрению нового предложения завтра - эмоции пойдут на спад и вы сможете более объективно оценить обстановку.
Очень хорошо сегодня совершать покупки, но опять же те, которые вы планировали сделать. Откажитесь от необдуманных трат.