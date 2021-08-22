Что можно и нельзя делать в опасное полнолуние 22 августа 2021 года: Благоприятны разного рода начинания
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Что можно и нельзя делать в опасное полнолуние 22 августа 2021 года: Благоприятны разного рода начинания

1:20:018/22/2021Фото: pxhere
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Не рекомендуется сегодня конфликтовать, спорить и отстаивать собственную точку зрения - эмоции у всех будут на пределе, а потому с конфликтными ситуациями будет очень сложно справиться.

полнолуние
Сила полнолуния сегодня будет увеличенной

Сила луны меняется ежедневно. Он то растет, то убывает. Однако каждый месяц случается так, что луна имеет минимум влияния, либо оно достигает своего пика. Это новолуние и полнолуние. В полнолуние луна набирает максимальную силу. следовательно ее влияние на все живое на земле становится максимальной. Иногда, в суперлуния или необычные полнолуния ее влияние еще больше усиливается, но такое происходит нечасто.

Однако финальное летнее новолуние в 2021 году будет именно таким. 22 августа состоится Голубое Полнолуние. Это событие происходит четвертый раз в сезоне, к тому же созвездие Водолея второй раз принимает полную луну у себя. Такое событие повторяется каждые 2,7 года, а потому называется редким и его влияние будет усиленным. Пик полнолуния наступи в 15.02 по московскому времени.

Сильнее всего оно скажется на любви и работе каждого человека. Любые перемены, даже если они будут негативными в итоге все равно окажутся вам на пользу, а потому не стоит себя настраивать на то, что все может оказаться опасным. Однако некоторые меры предосторожности все же лучше соблюдать.

Не рекомендуется сегодня конфликтовать, спорить и отстаивать собственную точку зрения - эмоции у всех будут на пределе, а потому с конфликтными ситуациями будет очень сложно справиться - они могут перерасти в скандалы. Поэтому сегодня лучше не выяснять отношения супругам, у которых существуют в отношениях напряженные моменты. Не стоит сегодня обращаться к начальству с просьбами повысить зарплату или вашу должность.

Воспользоваться этим днем будет очень благоприятно влюбленным, а также тем, кто в браке, но нет никаких напряженных моментов. Это полнолуние поможет укрепить чувства, сделать их более свежими и обновить. Хорошо сегодня делать предложения или панировать будущую свадьбу.

Сегодня очень хорошо приступать к воплощению составленных заранее планов. Однако это хорошо делать тогда, когда планы хорошо обдуманы и нет незавершенных дел. Если таковые есть - лучше направить силы на из завершение. Приступать к выполнению намеченного плана следует очень четко - не отступая от намеченных действий. Сегодня нельзя принимать никаких решений. к которым вы были заранее не готовы. Нельзя давать обещаний и ввязываться в рискованные предприятия. Если предложение о новом деле к вам поступило только сегодня - не стоит его даже рассматривать.

Это не потому, что оно плохое, просто ощущая избыточную энергию в себе, все не смогут объективно оценить риски, которые могут последовать. Приступите к рассмотрению нового предложения завтра - эмоции пойдут на спад и вы сможете более объективно оценить обстановку.

Очень хорошо сегодня совершать покупки, но опять же те, которые вы планировали сделать. Откажитесь от необдуманных трат.

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