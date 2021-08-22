22 августа – Голубая Луна в Полнолуние в Водолее: как правильно использовать мощь этого мистического события – суперритуалы

Уже сегодня, 22 августа, мы сможет наблюдать финальное летнее новолуние 2021 года. Оно состоится в 15.02 по времени столицы России, а "приютит" полную луну созвездие Водолея. Считается, что влияние этого события будет усилено из-за того, что в этом сезоне оно случается уже четвертый раз, причем дважды в Водолее.
Само по себе полнолуние всегда считается очень энергетическим событием, а сегодня из-за его редкости оно проявится еще больше. Таким событием жаль не воспользоваться для того, чтобы попробовать изменить какую-то сферу своей жизни к лучшему. Чаще всего на полнолуние проводят ритуалы, связанные с любовью, деньгами и на оздоровление. Ритуалы на избавление от болезни всегда проводятся только в полнолуние и на убывающую луну - это позволяет болезни "таять" вместе с силой луны. Да и ритуалы на любовь и деньги - уносят с собой одиночество и неудачи. Ритуалы на любовь в полнолуние желательно проводить тем, кто одинок, чтобы привлечь любовь.
Ритуал на удачу
Этот ритуал всегда проводится в полнолуние, причём именно в воскресенье, что совпадает с полнолунием 22 августа 2021 года. Заговор читают чётко в момент начала полнолуния, то есть сегодня в 15:02 по московскому времени. Читать его нужно перед зеркалом, которое висит на стене. Оно не должно быть расположено на столе или полке, либо быть зеркалом из вашей косметички. Дождитесь на часах нужного времени и читайте заговор, глядя на себя в зеркало:
Заговор на здоровье и исцеление
Для проведения ритуала нужно встать у окна так, чтобы вам было видно луну. Дождитесь начала полнолуния, закройте левый глаз, смотрите на луну правым и читайте слова заговора: "Тебе месяц, быть полным, а мне (имя) здоровым(ой)."
Обряд на любовь
Этот заговор читается точно в полнолуние. Вы должны чётко верить в силу заговора, нельзя проводить заговор на любовь того человека, который является несвободным от любви.
Вам потребуется вода. Вы мне сначала полнолуние возьмите стакан с водой в руки и пять раз на неё скажите слова заговора:
После этого воду нужно выпить.