После ссоры с женой повис на карнизе на пятом этаже житель Новосибирска. Смотрите видео

Житель Новосибирска после ссоры с женой чуть не упал с пятого этажа. Он вылез в окно и повис на карнизе. Полицейские вовремя подоспели и смогли спасти мужчину. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, инцидент произошел 21 августа около 20.00. В полицию поступило сообщение о семейной ссоре в доме по ул. Зорге в Кировском районе. На место прибыл патруль ППС. Полицейские зашли в квартиру на пятом этаже и увидели, как мужчина на руках повис на карнизе за окном, угрожая спрыгнуть.
Полицейские начали вести с ним переговоры, а потом затащили мужчину в квартиру за руки.
"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников патруль но-постовой службы полиции, гражданина удалось спасти", - отметили в региональном главке МВД, добавив, что выясняют мотивы поступка и причины семейного конфликта.