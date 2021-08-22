После ссоры с женой повис на карнизе на пятом этаже житель Новосибирска. Смотрите видео
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После ссоры с женой повис на карнизе на пятом этаже житель Новосибирска. Смотрите видео

12:13:388/22/2021
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Полицейским удалось затащит угрожавшего спрыгнуть мужчину в квартиру.

В Новосибирске полиция спасла мужчину с карниза после ссоры с женой

Житель Новосибирска после ссоры с женой чуть не упал с пятого этажа. Он вылез в окно и повис на карнизе. Полицейские вовремя подоспели и смогли спасти мужчину. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным полицейского ведомства, инцидент произошел 21 августа около 20.00. В полицию поступило сообщение о семейной ссоре в доме по ул. Зорге в Кировском районе. На место прибыл патруль ППС. Полицейские зашли в квартиру на пятом этаже и увидели, как мужчина на руках повис на карнизе за окном, угрожая спрыгнуть.

Полицейские начали вести с ним переговоры, а потом затащили мужчину в квартиру за руки.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников патруль но-постовой службы полиции, гражданина удалось спасти", - отметили в региональном главке МВД, добавив, что  выясняют мотивы поступка и  причины семейного конфликта.

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