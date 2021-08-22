39-летняя мать-убийца ранила ножом своего 22-летнего сына под Новосибирском
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39-летняя мать-убийца ранила ножом своего 22-летнего сына под Новосибирском

2:42:278/22/2021Фото: Flickr
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Поножовщина произошла после ссоры. У женщины есть судимость за тяжкое преступление.

Молодой человек попал в больницу после нападения матери

В Новосибирской области в поселке Шахты произошла драка между родственниками. 39-летняя мать вступила в потасовку с сыном, которому 22 года, и нанесла ему ножевое ранение в тело.

- 39-летняя мать поссорилась со своим 22-летним сыном. Во время потасовки женщина, которая ранее была судима за убийство, набросилась на сына с ножом и ударила его в живот, - пояснил источник КП-Новосибирск.

В настоящее время известно, что молодой человек госпитализирован, он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

По словам специалистов, внутренние органы пострадавшего не задеты. В правоохранительных органах разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.

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