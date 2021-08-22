39-летняя мать-убийца ранила ножом своего 22-летнего сына под Новосибирском

В Новосибирской области в поселке Шахты произошла драка между родственниками. 39-летняя мать вступила в потасовку с сыном, которому 22 года, и нанесла ему ножевое ранение в тело.
- 39-летняя мать поссорилась со своим 22-летним сыном. Во время потасовки женщина, которая ранее была судима за убийство, набросилась на сына с ножом и ударила его в живот, - пояснил источник КП-Новосибирск.
В настоящее время известно, что молодой человек госпитализирован, он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.
По словам специалистов, внутренние органы пострадавшего не задеты. В правоохранительных органах разбираются в обстоятельствах и причинах происшествия.