Как привлечь деньги с помощью девятки в последнее летнее Новолуние – 22 августа 2021 года
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Как привлечь деньги с помощью девятки в последнее летнее Новолуние – 22 августа 2021 года

3:20:448/22/2021Фото: pxfuel
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Проведение этого ритуала позволит вам привлечь в ваше жизнь не только требуемую сумму денег, но и расширенные возможности для получения денег.

шар, 9
Цифра 9 может изменить вашу жизнь

Ритуал "Денежная девятка" относится к симоронским ритуалам, которые отличаются своей простотой и эффективностью. Для его проведения не требуется сложного приготовления и особенного времени. Но усилить его действие возможно в момент полнолуния, поскольку энергетика наша возрастает вместе с влиянием луны, а потому и наш посыл во Вселенную будет намного сильнее, нежели в другой день.

Еще один плюс данного ритуала состоит в том, что негативного воздействия от него не может быть в принципе. Не получится -значит вы что-то сделали не так, но точно обратного действия он не возымеет. Тут не нужны специальные или особенные труднопроизносимые слова заговора - главное правильный настрой и позитивное настроение.

Все, что вам потребуется это ваше левое запястье и фломастер или ручка зеленого цвета. Если вы левша - рисуйте на правом.

Нужно нарисовать на руке цифру 9 и при этот трижды сказать : "Программирую себя на получение денег". При этом слова можно менять - произносить те, что ближе вам по звучанию и настроению, однако требуется четко представлять себе - какую сумму вы хотите и на что вы ее собираетесь потратить.

В момент прорисовки цифры представляйте себе, как берете деньги в руки, что вы с ними дальше делаете (идете за покупкой или что то оплачиваете), представляйте себе свою радость от исполнения вашего желания.

Если девятка смылась или стерлась. снова рисовать ее не нужно. Можно даже после ритуала помыть руку. если вам не эстетично в таком виде появляться на работе. например. Самое главное процесс.

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