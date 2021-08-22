«Талибан»* через Россию предложил вице-президенту Афганистана заключить соглашение о Панджшере
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«Талибан»* через Россию предложил вице-президенту Афганистана заключить соглашение о Панджшере

1:50:008/22/2021Фото: Wikimedia Commons
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Провинция Панджшер — единственная в стране, которая неподконтрольна талибам. Там находиться один из активистов сопротивления Амрулла Салех. Он объявил себя главой государства после бегства президента.

В Афганистане Россия выступает посредником между противоборствующими сторонами

Российское посольство в Афганистане стало местом встречи российских дипломатов с политическим офисом движения «Талибан»*.

Поступило предложение заключить соглашение с вице-президентом страны, об этом рассказал посол Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

- У нас сегодня был в посольстве представитель политического офиса талибов, и он просил... передать панджшерцам политический сигнал, — сказал дипломат.

Провинция Панджшер — единственная в Афганистане, которая неподконтрольна талибам. Там находиться один из активистов сопротивления «Талибану»* Амрулла Салех. Он является вице-президентом страны и объявил себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани.

Салех дал слово не сдаваться боевикам. Жирнов пояснил, что талибы просили передать вице-президенту и жителям региона - они еще не пытались силой войти на территорию провинции.

- Группировка рассчитывает на нахождение мирного пути разрешения ситуации, например через достижение политического соглашения, — заявил российский дипломат.

По словам боевиков, они настроены мирно и не хотят кровопролития. Жирнов дал оценку действиям противоборствующих сторон и считает, что талибы настроены более цивилизованно , чем Салех, оставшийся сопротивляться с оружием в руках. По его словам, ситуация в Кабуле спокойная.

- Мы сегодня выезжали в город, чтобы удостовериться в этом своими глазами, — заявил он.

В Москве уже заявляли в необходимости диалога всех противоборствующих сил, находящихся на территории Афганистана.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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