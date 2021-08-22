После гибели четырех человек в ДТП с грузовиками выяснит режим отдыха водителя Scania СК Новосибирска
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После гибели четырех человек в ДТП с грузовиками выяснит режим отдыха водителя Scania СК Новосибирска

1:12:528/22/2021Фото: АСТ-54
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Предположительно, он не выдержал дистанцию и столкнулся с попутным Toyota Camry Gracia. От удара легковой авто отбросило в грузовой автомобиль, выполнявший ночью дорожные работы.

"Тойота" полностью уничтожена. Ехавшие в ней люди погибли

В Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло 4 человека. Об этом в воскресенье сообщили в региональном управлении СКР.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 19 августа на 143-м километре автодороги Р-254 «Иртыш».

- В настоящее время следователем территориального следственного органа проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление соблюдения работодателем режима отдыха водителя грузового автомобиля с прицепом, а также всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в ведомстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", страшное ДТП случилось в Новосибирском районе в результате столкновения трёх автомобилей.

Трагедия случилась около двух часов ночи, 19 августа. Грузовой автомобиль Scania с прицепом следовал со стороны Омска. Водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным легковым автомобилем Toyota Camry Gracia. После этого от удара автомобиль Toyota отбросило в грузовой автомобиль Mersedes, который стоял в месте производства дорожных работ, где было организовано реверсивное движение.

На месте погибли сразу четыре человека, мужчины, в том числе водитель легковушки.

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