Коронавирус в Бердске: Стабильный прирост за сутки на 22 августа, всего 2265 зараженных
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Коронавирус в Бердске: Стабильный прирост за сутки на 22 августа, всего 2265 зараженных

1:34:428/22/2021Фото: Nso.ru
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По данным на 22 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 650 жителей. У этих людей есть симптомы ОРВИ, но диагноз "коронавирусная инфекция" еще не подтвержден.

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Последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе в воскресенье.

По официальной информации, за прошедшие сутки  в городе выявили 8 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии заразились 2265 бердчан.

-По данным на 22 августа в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 650 жителей, - отметили в оперштабе.

У этих людей есть симптомы ОРВИ, но диагноз "коронавирусная инфекция" еще не подтвержден. Вместе с тем за последние стуки медики взяли еще 56 тестов на определение ковид-статуса пациентов.

Кроме того, стало известно, что выписали после выздоровления 2115 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последнюю неделю суточный прирост заболевших составлял 8 человек.

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