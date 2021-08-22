Коронавирус в Бердске: Стабильный прирост за сутки на 22 августа. всего 2265 зараженных

Последние данные о ситуации с коронавирусом в Бердске сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе в воскресенье.
По официальной информации, за прошедшие сутки в городе выявили 8 новых заболевших коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии заразились 2265 бердчан.
-По данным на 22 августа в городе Бердске под медицинским наблюдением находятся 650 жителей, - отметили в оперштабе.
У этих людей есть симптомы ОРВИ, но диагноз "коронавирусная инфекция" еще не подтвержден. Вместе с тем за последние стуки медики взяли еще 56 тестов на определение ковид-статуса пациентов.
Кроме того, стало известно, что выписали после выздоровления 2115 человек.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последнюю неделю суточный прирост заболевших составлял 8 человек.