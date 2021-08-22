После гибели в ДТП 16-летней пассажирки возбудил дело на пьяного водителя УАЗа СК в Новосибирской области
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После гибели в ДТП 16-летней пассажирки возбудил дело на пьяного водителя УАЗа СК в Новосибирской области

2:26:528/22/2021Фото: Pixabay
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Он устроил массовое смертельное ДТП, выскочив на встречку. Девочка скончалась по дороге в больницу.

По дороге из Карасука в Новосибирск столкнулись три машины

В Новосибирской области произошло ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка.

После того, как по вине пьяного водителя произошло ДТП на 221-м километре трассы К-17, пассажирку одного из пострадавшего в аварии автомобилей госпитализировали на "скорой", но она не доехала до больницы и умерла по дороге. Об этом накануне сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека), - сообщили в СК в воскресенье.

Днем 21 августа в Кочковском районе водитель автомобиля марки «УАЗ Патриот» выехал на полосу встречного движения и стал виновником столкновения с двумя машинами, передвигавшимися ему навстречу. Обе они слетели с дороги в кювет.

По результатам экспертизы оказалось, что владелец УАЗ находился в алкогольном опьянении. В результате ДТП пострадали 3 человека, из которых двое отказались ехать в больницу, а 16-летняя девочка умерла в автомобиле скорой помощи по дороге в медучреждение.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в региональном СК.

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