3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021
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3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021

4:20:448/22/2021Фото: pxhere
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Совсем излечиться от метеозависимости нельзя, поскольку она зависит от наличия заболевания - в неблагоприятные дни организм не успевает быстро адаптироваться к геомагнитным колебаниям.

солнце
Магнитные бури проходят довольно часто

В конце августа метеозависимым осталось пережить еще одну магнитную бурю. Она продлится трое суток. Начало бури ожидается уже сегодня, в 18.00 по московскому времени 22 августа. Окончание ожидается 25 числа, также вечером. В первые и последние утки сила геомагнитных ударов будет держаться на отметке 3-4 балла, самым интенсивным по ударам станет день 24 августа - сила ударов составит 4-5 баллов.

После недолгого перерыва, 1 сентября, прямо в День знаний, начнется следующая сильная магнитная буря такой же интенсивности и продолжительности. Всего в сентябре ожидает 4 магнитных бури. Экстраординарных ударов не предвидится.

Во время магнитных бурь чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями, а также перенесшие в последнее время тяжелую инфекцию, инсульт или инфаркт. Среди хронических заболеваний, способствующих проявлению неблагоприятных симптомов во время магнитных бурь, также остаются заболевания сердца, сосудов и нервной системы.

Самыми частыми жалобами становятся головные боли, скачки артериального давления, головокружения, нарушения сна, бессонница и повышенная утомляемость. Совсем излечиться от метеозависимости нельзя, поскольку она зависит от наличия заболевания - в неблагоприятные дни организм не успевает быстро адаптироваться к геомагнитным колебаниям, из-за чего обостряются хронические болезни.

Поэтому рекомендации медиков в первую очередь касаются своевременного лечения имеющегося заболевания, профилактике обострений и соблюдения здорового образа жизни.

Так, желательно соблюдать один и тот де режим дня, отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься несложной гимнастикой, бороться с гиподинамией, по утрам проводить водные процедуры, полезные для тела.

Необходимо приблизить свой рацион питания к здоровому, уменьшить потребление соли и кофе, есть больше овощей и фруктов. Отказаться от перекусов фастфудом. Пейте травяные чаи.

Не засиживайтесь вечерами перед телевизором. Выходите на прогулку, проветривайте помещение. Если трудно засыпается - попробуйте пропить курс успокоительных препаратов на растительной основе. Хорошо помогают валериана и пустырник, настойка пиона. Либо препараты афобазол или персен.

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