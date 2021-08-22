3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021

В конце августа метеозависимым осталось пережить еще одну магнитную бурю. Она продлится трое суток. Начало бури ожидается уже сегодня, в 18.00 по московскому времени 22 августа. Окончание ожидается 25 числа, также вечером. В первые и последние утки сила геомагнитных ударов будет держаться на отметке 3-4 балла, самым интенсивным по ударам станет день 24 августа - сила ударов составит 4-5 баллов.
После недолгого перерыва, 1 сентября, прямо в День знаний, начнется следующая сильная магнитная буря такой же интенсивности и продолжительности. Всего в сентябре ожидает 4 магнитных бури. Экстраординарных ударов не предвидится.
Во время магнитных бурь чаще всего страдают люди с хроническими заболеваниями, а также перенесшие в последнее время тяжелую инфекцию, инсульт или инфаркт. Среди хронических заболеваний, способствующих проявлению неблагоприятных симптомов во время магнитных бурь, также остаются заболевания сердца, сосудов и нервной системы.
Самыми частыми жалобами становятся головные боли, скачки артериального давления, головокружения, нарушения сна, бессонница и повышенная утомляемость. Совсем излечиться от метеозависимости нельзя, поскольку она зависит от наличия заболевания - в неблагоприятные дни организм не успевает быстро адаптироваться к геомагнитным колебаниям, из-за чего обостряются хронические болезни.
Поэтому рекомендации медиков в первую очередь касаются своевременного лечения имеющегося заболевания, профилактике обострений и соблюдения здорового образа жизни.
Так, желательно соблюдать один и тот де режим дня, отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься несложной гимнастикой, бороться с гиподинамией, по утрам проводить водные процедуры, полезные для тела.
Необходимо приблизить свой рацион питания к здоровому, уменьшить потребление соли и кофе, есть больше овощей и фруктов. Отказаться от перекусов фастфудом. Пейте травяные чаи.
Не засиживайтесь вечерами перед телевизором. Выходите на прогулку, проветривайте помещение. Если трудно засыпается - попробуйте пропить курс успокоительных препаратов на растительной основе. Хорошо помогают валериана и пустырник, настойка пиона. Либо препараты афобазол или персен.