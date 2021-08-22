Базу отдыха на берегу Бердского залива продают за 100 млн рублей
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Базу отдыха на берегу Бердского залива продают за 100 млн рублей

3:07:188/22/2021Фото: © avito.ru
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База имеет развлекательные и спортивные площадки, кафе, банкетный зал и несколько домов для проживания. Есть возможность строить еще.

Бердская база отдыха может стать больше - есть где строить новому владельцу

Живописная природа может привлечь покупателя на базу отдыха в Бердске Новосибирской области.

На «Авито» появилось объявление о продаже комплекса для отдыха на берегу Бердского заливе. База отдыха выставлена на продажу по цене 100 миллионов рублей.

Как описано в объявлении, территория комплекса включает в себя береговую линию с пляжем, причалом для теплоходов и катеров. Также база отдыха в Бердске оснащена развлекательными и спортивными площадками, имеется кафе, банкетный зал и несколько домов для проживания.

В объявлении указано, что на территории базы отдыха есть возможность построить дополнительные объекты, что также может привлечь потенциального покупателя.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за 23 млн рублей продавали усадьбу в поселке Светлом.

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