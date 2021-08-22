Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания
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Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания

3:31:288/22/2021Фото: mos.ru
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Первые две регистрации брака прошли в ночь на 22 августа на станции "Маяковская". Идею предложил мэр столицы Сергей Собянин.

Регистрация брака в метро становится популярной традицией москвичей

В Москве в метро прошла регистрации брака. Две пары молодоженов оформили свои отношения на станции метро «Маяковская». В ночь с 21 на 22 августа прошли две церемонии, об этом сообщают на портале мэра и столичного правительства.

- Проект по регистрации брака в необычных местах столицы продолжает развиваться. Минувшей ночью прошли первые торжественные церемонии бракосочетания на станции метро "Маяковская". Когда мы открыли возможность для подачи заявлений на эту площадку для регистрации брака в три красивые даты, пары с удовольствием поддержали инициативу: сразу же в течение двух недель все места были заняты, – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проведение церемоний по ночам обусловлено удобством, связанным с отсутствием пассажиров. Московское метро стало одной из площадок для регистрации браков, так как данный объект является важной культурной площадкой Москвы.

- Сегодня впервые в истории церемония бракосочетания прошла в метро на станции “Маяковская”. Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания, – отметил Максим Ликсутов, возглавляющий департамент транспорта Москвы.

Ранее на Северном речном вокзале прошли торжественные церемонии бракосочетания. 17 июля первые три пары зарегистрировали там свои отношения.

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