Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания

В Москве в метро прошла регистрации брака. Две пары молодоженов оформили свои отношения на станции метро «Маяковская». В ночь с 21 на 22 августа прошли две церемонии, об этом сообщают на портале мэра и столичного правительства.
- Проект по регистрации брака в необычных местах столицы продолжает развиваться. Минувшей ночью прошли первые торжественные церемонии бракосочетания на станции метро "Маяковская". Когда мы открыли возможность для подачи заявлений на эту площадку для регистрации брака в три красивые даты, пары с удовольствием поддержали инициативу: сразу же в течение двух недель все места были заняты, – заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Проведение церемоний по ночам обусловлено удобством, связанным с отсутствием пассажиров. Московское метро стало одной из площадок для регистрации браков, так как данный объект является важной культурной площадкой Москвы.
- Сегодня впервые в истории церемония бракосочетания прошла в метро на станции “Маяковская”. Это одна из самых красивых станций метрополитена, уверен, для многих пар в будущем она станет Дворцом бракосочетания, – отметил Максим Ликсутов, возглавляющий департамент транспорта Москвы.
Ранее на Северном речном вокзале прошли торжественные церемонии бракосочетания. 17 июля первые три пары зарегистрировали там свои отношения.