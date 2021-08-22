Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа
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Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа

5:20:398/22/2021Фото: pxfuel
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Нерукотворный Образ решено было поместить в Константинополе. В 1204 году эта святыня была вновь украдена, и пока ее поиски не увенчались успехом.

орехи
Ореховый спас отмечается самым последним в августе

Ежегодно в августе верующим предстоит отмечать три народных праздника, неразрывно связанных с церковными праздниками, посвященными Иисусу Христу. Поскольку довольно часто Его называют Спасителем, то и народные праздники обязательно содержат слово Спас в своем названии. Самым последним сразу после Успения отмечается Ореховый спас. Он приурочен к празднованию церковного события, посвящённого Перенесению Нерукотворного Образа Спасителя нашего Иисуса Христа.

Нерукотворным образом называют лик Иисуса Христа, который проявился на холщовом полотенце, когда он вытирался после умывания. Это полотенце было передано специально для правителя Месопотамии Авгаря в Эдессу, который страдал неизлечимой болезнью, очень тяжёлая в те времена, сегодня называемой проказой. Он перепробовал все известные методы и обратился ко всем лекарям, однако ничего ему не помогало. Он был христианином и последняя надежда у него была на спасителя Иисуса Христа. Тогда он послал своего живописца к Иисусу Христу, чтобы он написал его образ. Живописец прибыл к Иисусу, однако, написание образа ему никак не удавалось. Тогда Иисус умылся, попросил полотенце, вытерся им, а на полотенце проступил Его лик. Поскольку он был создан чудесным образом, а не руками какого-то художника, потому его и называют нерукотворным.

Это полотенце живописец привёз к Авгарю, который смог при помощи этого получить чудесное исцеление от своей тяжелой болезни. Данный образ хранился как святыня, однако в какое это время он оказался в руках мусульман и хранился у них на протяжении 9 веков, пока византийский император не смог выкупить его у них. Нерукотворный образ решено было поместить в Константинополе. В 1204 году эта святыня была вновь украдена, и пока ее поиски не увенчались успехом.

Именно этот день Перенесения Нерукотворного Образа и отмечается в православной церкви по сей день 29 августа. К этому времени уже оканчивается Успенский пост, 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, а на следующий день отмечается последний Спас - Ореховый.

Традиции и запреты на Ореховый спас

Традиционно в этот день в православных храмах проводится праздничная служба, после которой священники приступают к освещению принесенных прихожанами урожаев. В этот день чаще всего принято освящать урожай орехов, но люди также несут хлебные колосья, свежемолотую муку, испеченный хлеб из муки свежего урожая. Именно поэтому Спас иногда именуют Хлебным и это название является равнозначным Ореховому.

Часть урожая принято оставлять в храме для нуждающихся семей, а часть забирать домой, чтобы поздравить свою семью, родных и знакомых. Очень хорошо угощать орехами в этот день нищих да и просто прохожих. С этого дня начинаются осенние ярмарки, на которых можно купить разные ткани и холсты.

Запрета на работу в этот день, особенно, если вы уже посетили богослужение. В это время идет активный посев озимых зерновых культур. На вечерний праздничный стол разрешалось уже готовить любые блюда - пост окончился.

Принято было в этот день собирать ореховый веник для бани- он способен был исцелить от недугов. Хранить такие веники полагалось отдельно от остальных. Чистили и колодцы в этот день, подготавливаясь к холодному сезону.

В этот день, как и в другие праздники, нельзя ругаться и спорить, обижать ближних - такое поведение могло привлечь болезни, бедность и неприятности.

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