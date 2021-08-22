Новый самолет «судного дня» разрабатывает Россия на случай ядерной войны

В России ведется работа по созданию нового самолета «судного дня», который должен заменить Ил-80. Данная модель создается на случай ядерной войны, чтобы управлять всеми вооруженными силами в тот момент, когда на земле не остается штабов.
О создании новой модели данного самолета рассказал в интервью для «Интерфакса» Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг. На вопрос о том, ведется ли разработка новой спецмашины, чтобы заменить предыдущий вариант он ответил утвердительно:
- Работы в этом направлении ведутся. Заказчиком таких спецмашин выступает военное ведомство, - заявил Мантуров. - Российская авиационная промышленность может выпускать самолеты всех классов, в том числе и самолеты такого назначения.
Новый самолет «судного дня» может быть создан на базе пассажирского Ил-96, а самолет-ретранслятор на базе кардинально модернизированного Ил-76, рассказывал первый зампред коллегии ВПК РФ Андрей Ельчанинов.
Отличие данного специального самолета от обычного в том, что в нем нет иллюминаторов. Безопасность пассажиров от последствий ядерного взрыва осуществляется таким образом.
Представителями специализированных самолетов являются Е-4В, созданных в США, у них в основе Boeing 747, и российские Ил-80, на базе Ил-86, это один из самых засекреченных проектов Минобороны. Известно о 4 таких самолетах, принятых в РФ на вооружение.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ныне существующий в РФ самолет "судного дня" разобрали. Силовики нашли вора и арестовали в начале 2021 года.