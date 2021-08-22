Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам

4:11:068/22/2021Фото: pixabay.com
0

Автор считает, что во время застолья русские любят разговаривать о политике, литературе, кинематографе и достижениях своего народа. Но не спрашивайте у женщин о муже и возрасте.

блюда, стол
Житель Китая рассказал, как правильно вести себя в гостях у россиян

Портал Sohu поделился советами, как правильно вести себя в гостях у россиян. Как считает автор, в России не любят непрошенных гостей, поэтому предупредить о своем визите необходимо заранее.

Автор также посоветовал принести с собой подарок и цветы.

"Во время самой встречи, если русские не проявляют инициативу и не протягивают руки для рукопожатия, лучше тоже не давать руку и просто приветственно кивнуть", - отметил он.

При рассадке незамужних и неженатых гостей, как правило, не садят на угол стола из-за суеверия, согласно которому после этого они не смогут найти любимого человека в течение следующих семи лет.

Автор считает, что во время застолья русские любят разговаривать о политике, литературе, кинематографе и достижениях своего народа. Еда и погода — это темы, которые русских не интересуют, поэтому их стоит опустить. Они любят говорить о своих детях и семейных делах, поэтому вы можете расспрашивать их об учебе детей, работе и увлечениях.

Одна из нежелательных тем - здоровье.

"Русские, как правило, не хвастаются своим здоровьем и не любят, чтобы другие им хвастались. Если они выглядят хорошо и энергично, они не кричат об этом, потому что боятся, что это обернется против них самих", - объяснил автор.

Русские никогда не упоминают в своих разговорах возраст женщин. Русские девушки часто говорят, что в жизни женщины шесть этапов: ребенок, девочка, девушка, молодая женщина, женщина в расцвете лет и женщина слегка за 40.

Никогда не задавайте вопросы типа: «Вы замужем?» и «Чем занимается ваш муж?», потому что в России много незамужних матерей и матерей-одиночек, и вы можете ненароком задеть их за живое.

Он также посоветовал не задерживаться в гостях слишком долго, даже если хозяин просит вас остаться. При прощании у русских принято провожать гостей до дверей и махать рукой вслед, при этом пожимать руки над порогом нельзя, советует житель Китая.

В Турции предупредили Россию о послании от США
Врачи объяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
увлечениярусскиезастольеприехать в гостирукопожатия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Про что еще забыл китаец?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам
4:11:06 8/22/2021
Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам
БердскЖертвами коронавируса за сутки на 22 августа стали еще 10 человек в Новосибирской области
3:51:30 8/22/2021
Жертвами коронавируса за сутки на 22 августа стали еще 10 человек в Новосибирской области
Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания
3:31:28 8/22/2021
Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания
Как привлечь деньги с помощью девятки в последнее летнее Новолуние – 22 августа 2021 года
3:20:44 8/22/2021
Как привлечь деньги с помощью девятки в последнее летнее Новолуние – 22 августа 2021 года
БердскБазу отдыха на берегу Бердского залива продают за 100 млн рублей
3:07:18 8/22/2021
Базу отдыха на берегу Бердского залива продают за 100 млн рублей
39-летняя мать-убийца ранила ножом своего 22-летнего сына под Новосибирском
2:42:27 8/22/2021
39-летняя мать-убийца ранила ножом своего 22-летнего сына под Новосибирском
После гибели в ДТП 16-летней пассажирки возбудил дело на пьяного водителя УАЗа СК в Новосибирской области
2:26:52 8/22/2021
После гибели в ДТП 16-летней пассажирки возбудил дело на пьяного водителя УАЗа СК в Новосибирской области
22 августа – Голубая Луна в Полнолуние в Водолее: как правильно использовать мощь этого мистического события – суперритуалы
2:20:56 8/22/2021
22 августа – Голубая Луна в Полнолуние в Водолее: как правильно использовать мощь этого мистического события – суперритуалы
БердскHyundai Getz протаранил столб на аварийном перекрестке в Бердске: В ДТП снесли дорожный знак
2:11:44 8/22/2021
Hyundai Getz протаранил столб на аварийном перекрестке в Бердске: В ДТП снесли дорожный знак
«Талибан»* через Россию предложил вице-президенту Афганистана заключить соглашение о Панджшере
1:50:00 8/22/2021
«Талибан»* через Россию предложил вице-президенту Афганистана заключить соглашение о Панджшере