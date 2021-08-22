Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам

Портал Sohu поделился советами, как правильно вести себя в гостях у россиян. Как считает автор, в России не любят непрошенных гостей, поэтому предупредить о своем визите необходимо заранее.
Автор также посоветовал принести с собой подарок и цветы.
"Во время самой встречи, если русские не проявляют инициативу и не протягивают руки для рукопожатия, лучше тоже не давать руку и просто приветственно кивнуть", - отметил он.
При рассадке незамужних и неженатых гостей, как правило, не садят на угол стола из-за суеверия, согласно которому после этого они не смогут найти любимого человека в течение следующих семи лет.
Автор считает, что во время застолья русские любят разговаривать о политике, литературе, кинематографе и достижениях своего народа. Еда и погода — это темы, которые русских не интересуют, поэтому их стоит опустить. Они любят говорить о своих детях и семейных делах, поэтому вы можете расспрашивать их об учебе детей, работе и увлечениях.
Одна из нежелательных тем - здоровье.
"Русские, как правило, не хвастаются своим здоровьем и не любят, чтобы другие им хвастались. Если они выглядят хорошо и энергично, они не кричат об этом, потому что боятся, что это обернется против них самих", - объяснил автор.
Русские никогда не упоминают в своих разговорах возраст женщин. Русские девушки часто говорят, что в жизни женщины шесть этапов: ребенок, девочка, девушка, молодая женщина, женщина в расцвете лет и женщина слегка за 40.
Никогда не задавайте вопросы типа: «Вы замужем?» и «Чем занимается ваш муж?», потому что в России много незамужних матерей и матерей-одиночек, и вы можете ненароком задеть их за живое.
Он также посоветовал не задерживаться в гостях слишком долго, даже если хозяин просит вас остаться. При прощании у русских принято провожать гостей до дверей и махать рукой вслед, при этом пожимать руки над порогом нельзя, советует житель Китая.