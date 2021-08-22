Без вести пропала женщина в песцовом полушубке в Бердске
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Без вести пропала женщина в песцовом полушубке в Бердске

4:29:588/22/2021Фото: "ЛИЗА АЛЕРТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" ВКОНТАКТЕ
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64-летняя бердчанка пропала 21 августа. По сообщению волонтеров, она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

В Бердске пропала Татьяна Кожевникова

О пропаже Кожевниковой Татьяны в Бердске стало известно из сообщения на странице регионального поискового отряда «Лиза Алерт».

21 августа днем женщина вышла из дома и пропала. По сообщению волонтеров, она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.

Приметы пропавшей — одета в серый песцовый полушубок, олимпийку синего цвета или светло-синюю кофту. На ногах могут быть галоши или коричневые балетки.

Пенсионерка небольшого роста — 157 сантиметров, худощавая. В воскресенье днем был объявлен срочный сбор на поиски пропавшей, требуются добровольцы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа ушел на рыбалку и исчез бердчанин Вячеслав Макаров. Его тоже ищут.

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