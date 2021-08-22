Без вести пропала женщина в песцовом полушубке в Бердске

О пропаже Кожевниковой Татьяны в Бердске стало известно из сообщения на странице регионального поискового отряда «Лиза Алерт».
21 августа днем женщина вышла из дома и пропала. По сообщению волонтеров, она нуждается в медицинской помощи, возможна потеря памяти.
Приметы пропавшей — одета в серый песцовый полушубок, олимпийку синего цвета или светло-синюю кофту. На ногах могут быть галоши или коричневые балетки.
Пенсионерка небольшого роста — 157 сантиметров, худощавая. В воскресенье днем был объявлен срочный сбор на поиски пропавшей, требуются добровольцы.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 18 августа ушел на рыбалку и исчез бердчанин Вячеслав Макаров. Его тоже ищут.