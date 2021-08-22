Девушку-инвалида зверски убил ее знакомый: Шансов выжить не было

В Омске зверски убита 22-летняя девушка-инвалид.
21 августа ночью на территории Кировского округа города 21-летний мужчина в пьяном состоянии поссорился со своей знакомой и нанес ей множество ножевых ранений.
Полученные травмы — 57 ударов в область шеи, груди, рук и живота — не оставили девушке с инвалидностью шансов выжить - она умерла на месте.
- Ранее фигурант дела неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление и преступление против жизни и здоровья. В своем заключении прокурор подчеркнул, что фигурант дела обвиняется в совершении тяжкого преступления, постоянного источника дохода не имеет, совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан, обвиняемый постоянной регистрации и места жительства на территории Омска не имеет, - сообщили в прокуратуре Омской области.
Молодой человек был заключен под стражу на 2 месяца, расследование уголовного дела по статье об убийстве продолжается и находится на контроле окружной прокуратуры.