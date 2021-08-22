Как выходить правильно из Успенского поста 2021: какие молитвы помогают и когда последний день поста?

Успенский пост устанавливается для верующих ежегодно на две недели перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Его окончание неизменно и выпадает на 27 августа. Это последний день поста. Проходит он очень строго, также как Великий пост. Весь период предназначен для того, чтобы верующие могли приготовиться Успения, очистившись духовно и покаявшись в своих грехах.
Во время поста принято работать над собой, искоренять дурные привычки, пересматривать свои ценности и приоритеты, направляя все усилия на духовный рост. В том помогают различные ограничения в питании, в веселье и развлечениях. Нужно оказывать помощь нуждающимся, читать молитвы и Священные Писания.
Именно к окончанию поста нужно начать подводить итоги своему посту - покаяться в грехах, посетив исповедь, причаститься. Однако, этого недостаточно для полноценного очищения своей души. Требуется также помириться со всеми теми, с кем вы в ссоре или кого могли обидеть. А также сказать спасибо всем тем, кто вам помог.
Благодарность нужно принести не только тем, кто сделал вам добро, но и не забыть о Боге - прочесть ему благодарственную молитву либо поблагодарить Его своими словами, главное, чтобы они шли от всей души и чистого сердца.
Молитв на окончание поста нет - читаем те же молитвы, которые были приняты вами во время поста. Молитвенное правило для каждого определяется свое после совета с духовным наставником.
Как выйти из поста?
Последний день поста - 27 августа. За две недели наш организм перестроился даже физически - желудочно-кишечный тракт работает несколько иначе, по другому происходит выработка ферментов для переваривания пищи. Именно поэтому медики рекомендуют в первый день окончания поста не увлекаться мясными и другими запрещенными в пост продуктами.
Также нужно ограничивать себя в количестве принимаемой пищи, что организм сразу не испытывал состояние шока. Даже для совершенно здорового человека это серьезная встряска для пищеварительной системы.
Именно поэтому в первый день окончания поста рекомендуется начать разговение с рыбных и кисломолочных блюд. Потом постепенно вводить мясной бульон и вареное мясо. жареное мясо можно вводить в самую последнюю очередь.