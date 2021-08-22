Как выходить правильно из Успенского поста 2021: какие молитвы помогают и когда последний день поста?
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Как выходить правильно из Успенского поста 2021: какие молитвы помогают и когда последний день поста?

6:20:058/22/2021Фото: Татарстанская митрополия
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За две недели наш организм перестроился даже физически - желудочно-кишечный тракт работает несколько иначе, по другому происходит выработка ферментов для переваривания пищи.

Успение
Пост посвящался великому Успению Пресвятой Богородицы

Успенский пост устанавливается для верующих ежегодно на две недели перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Его окончание неизменно и выпадает на 27 августа. Это последний день поста. Проходит он очень строго, также как Великий пост. Весь период предназначен для того, чтобы верующие могли приготовиться  Успения, очистившись духовно и покаявшись в своих грехах.

Во время поста принято работать над собой, искоренять дурные привычки, пересматривать свои ценности и приоритеты, направляя все усилия на духовный рост. В том помогают различные ограничения в питании, в веселье и развлечениях. Нужно оказывать помощь нуждающимся, читать молитвы и Священные Писания.

Именно к окончанию поста нужно начать подводить итоги своему посту - покаяться в грехах, посетив исповедь, причаститься. Однако, этого недостаточно для полноценного очищения своей души. Требуется также помириться со всеми теми, с кем вы в ссоре или кого могли обидеть. А также сказать спасибо всем тем, кто вам помог.

Благодарность нужно принести не только тем, кто сделал вам добро, но и не забыть о Боге - прочесть ему благодарственную молитву либо поблагодарить Его своими словами, главное, чтобы они шли от всей души и чистого сердца.

Молитв на окончание поста нет - читаем те же молитвы, которые были приняты вами во время поста. Молитвенное правило для каждого определяется свое после совета с духовным наставником.

Как выйти из поста?

Последний день поста - 27 августа. За две недели наш организм перестроился даже физически - желудочно-кишечный тракт работает несколько иначе, по другому происходит выработка ферментов для переваривания пищи. Именно поэтому медики рекомендуют в первый день окончания поста не увлекаться мясными и другими запрещенными в пост продуктами.

Также нужно ограничивать себя в количестве принимаемой пищи, что организм сразу не испытывал состояние шока. Даже для совершенно здорового человека это серьезная встряска для пищеварительной системы.

Именно поэтому в первый день окончания поста рекомендуется начать разговение с рыбных и кисломолочных блюд. Потом постепенно вводить мясной бульон и вареное мясо. жареное мясо можно вводить в самую последнюю очередь.

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