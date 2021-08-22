На одиночных пикетах против признания СМИ иноагентами на Лубянке задержали 9 человек
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На одиночных пикетах против признания СМИ иноагентами на Лубянке задержали 9 человек

6:40:518/22/2021Фото: Piqsels
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Признание иноагентами таких изданий как «Дождь»* и «Важные истории»* Минюстом РФ стало причиной проведения протестных акций в Москве.

Журналисты оказались за решеткой

В Москве известно о задержании девятерых человек, из которых восемь — журналисты. В субботу 21 августа полиция провела задержание участников одиночных пикетов против признания СМИ иностранными агентами.

Среди тех, кого задержали, корреспондент RT Илья Васинин, который ранее работал на «Дожде»*. 22 августа стало известно, что в ночь  на воскресенье практически всех выпустили из полиции за исключением одного.

- У всех была одинаковая статья — 20.2 ч. 5 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования). А у Ильи восьмая часть статьи 20.2 в связи с тем, что он задержан повторно (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования, митингов). А это арестная статья, она подразумевает административный арест, поэтому его оставили <в ОВД> на ночь, — пояснил адвокат Васинина Михаил Бирюков для РБК.

Задержанные журналисты, которые покинули полицейский участок отзываются о корректном поведении сотрудников.
За пикеты у ФСБ задержали, в частности, Старостину, Васинина, создательницу подкаста «Норм» Дарью Черкудинову, редактора «Таких дел» Ларису Жукову и журналиста Софью Гройсман (внесена в реестр СМИ-иноагентов).

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 20 августа телеканал "Дождь"* Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов.

Как говорится в документе Минюста, в реестр включены "ООО "Телеканал "Дождь"* и юридическое лицо Istories fonds*, зарегистрированное в Латвийской Республике".

Министерство юстиции РФ включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, шесть журналистов издания "Важные истории"*. Это Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин, Дмитрий Великовский.

Всего в списке 43 СМИ и журналиста, признанных иностранным агентами. 23 июля Министерство юстиции внесло в реестр СМИ-иноагентов издание The Insider*, а также пятерых журналистов: Михаила Рубина, Илью Рождественского, Софью Гройсман, Юлию Апухтину и Алексея Пастернака.

Ранее, 15 июля, стало известно, что Генеральная прокуратура РФ признала издание «Проект» нежелательной иностранной неправительственной организацией. Поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность «Проекта»* «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». В тот же день Минюст внес в список СМИ-иноагентов сразу восемь журналистов. Это главред «Проекта» Роман Баданин, корреспонденты «Проекта»* Ольга Чуракова, Мария Железнова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин, а также главред «Открытых медиа» Юлия Ярош, редактор отдела политики ОМ Максим Гликин, Елизавета Маетная из «Радио Свобода»*.

* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

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