В России скончались 762 человека с коронавирусом за сутки на 22 августа

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией на 22 августа в России составил 20 564 случаев, сообщили в воскресенье в оперативном штабе. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 747 087 случаев коронавируса в 85 регионах.
От коронавируса в стране умерли за сутки 762 человека. Такие же суточные показатели смертности фиксировали в России в июле. За весь период зафиксировано 176 044 летальных исхода.
В целом по России по выздоровлении были выписаны 15 414 человек за последние сутки, за все время выздоровели 6 019 466 человек.
В Москве выявлен 1 661 новый случай COVID-19 за сутки, в Санкт-Петербурге - 1 481 новый случай COVID-19, в Подмосковье - 1 184.
Еще 522 заболевших - в Свердловской области, 498 - в Нижегородской области, 487 - в Ростовской области, 477 - в Пермском крае, 465 - в Воронежской области, 444 - в Красноярском крае, 440 - в Самарской области, 399 - в Иркутской области, 389 - в Омской области, 380 - в Челябинской области, 361 - в Крыму, 351 - в Ставропольском крае, 350 - в Волгоградской области.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области за последние 24 часа выявили 177 новых зараженных, скончались 10 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция".