Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, передает РИА Новости.
В эти минуты президент России Владимир Путин встречается с представителями партии "Единая Россия".
Глава государства заявил, что "тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно и нужно выплатить разово пенсионерам еще по 10 тыс. рублей".
По мнению президента, единовременная выплата должна коснуться всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.
Путин на встрече с единороссами призвал сверить часы перед выборами.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе по поручению Путина выплатили на каждого школьника по 10 тыс. рублей для подготовки к школе.