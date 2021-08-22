Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей

5:29:048/22/2021Фото: Кремлин.ру
0

Новые заявления президент делает на встрече с представителями "Единой России", где речь идет о предстоящих в сентябре 2021 года выборах.

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей, передает РИА Новости.

В эти минуты президент России Владимир Путин встречается с представителями партии "Единая Россия".

Глава государства заявил, что "тысяча рублей для пенсионеров подъедается инфляцией, ее недостаточно и нужно выплатить разово пенсионерам еще по 10 тыс. рублей".

По мнению президента, единовременная выплата должна коснуться всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.

Путин на встрече с единороссами призвал сверить часы перед выборами.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе по поручению Путина выплатили на каждого школьника по 10 тыс. рублей для подготовки к школе.

Люди каких знаков Зодиака самые неверные
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Огурцы и помидоры лучше не есть вместе
Какие моменты на отдыхе бесят туристов больше всего
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Вот какаие продукты не терпят друг друга
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
Названы самые неверные знаки Зодиака: их 4
президентединовременная выплатадля пенсионеровВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кому еще дадут денег?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин поручил выплатить военным по 15 000 рублей единовременного пособия
5:44:09 8/22/2021
Путин поручил выплатить военным по 15 000 рублей единовременного пособия
Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей
5:29:04 8/22/2021
Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей
Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа
5:20:39 8/22/2021
Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа
В России скончались 762 человека с коронавирусом за сутки на 22 августа
5:19:56 8/22/2021
В России скончались 762 человека с коронавирусом за сутки на 22 августа
БердскВласть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 
5:01:29 8/22/2021
Власть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 
Новый самолет «судного дня» разрабатывает Россия на случай ядерной войны
4:46:51 8/22/2021
Новый самолет «судного дня» разрабатывает Россия на случай ядерной войны
3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021
4:20:44 8/22/2021
3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021
Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам
4:11:06 8/22/2021
Как правильно вести себя в гостях у русских: Китаец дал советы иностранцам
БердскЖертвами коронавируса за сутки на 22 августа стали еще 10 человек в Новосибирской области
3:51:30 8/22/2021
Жертвами коронавируса за сутки на 22 августа стали еще 10 человек в Новосибирской области
Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания
3:31:28 8/22/2021
Первую в истории свадьбу провели в московском метро: Станция стала местом бракосочетания