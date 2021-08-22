Через сколько дней Успение Пресвятой Богородицы? Как начать готовиться верующему? Какие молитвы читать утром и вечером
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Через сколько дней Успение Пресвятой Богородицы? Как начать готовиться верующему? Какие молитвы читать утром и вечером

7:20:158/22/2021Фото: Православие.Ru
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Сам праздник Успения Пресвятой Богородицы начинается с вечера 27 августа - это уже день предпразднства. Идет вечерняя служба, потом на утро начинается торжественное богослужение.

икона
В этот день Иисус принял душу свой матери и забрал ее на небеса

Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы закрывает цикл двунадесятых праздников в церковном году. Он ежегодно отмечается в фиксированную дату - 28 августа. Перед большим праздником для верующих всегда устанавливается многодневный пост. Он длится всегда 14 дней и является строгим.

До окончания поста осталось 6 дней. Эту последнюю неделю верующим нужно посвятить примирению с теми, с кем были испорчены отношения и покаянию на исповеди. Цель поста - очищение души, а это невозможно без покаяния. Не только перед Богом, но и перед ближними.

Особенной подготовки к самому празднику, не предусмотренной правилами Успенского поста, нет - все силы должны быть на правильное завершение Успенского поста.

Сам праздник Успения Пресвятой Богородицы начинается с вечера 27 августа - это уже день предпразднства. Идет вечерняя служба, потом на утро начинается торжественное богослужение. Его посещают все верующие православные. В этот день читают молитвы Богородице, восхваляющие Её - величание. Также читается Тропарь и Кондак.


Праздничная молитва


Молитва пред иконой первая


Молитва пред иконой вторая


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подготовкамолитвыУспение Пресвятой Богородицы
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