Через сколько дней Успение Пресвятой Богородицы? Как начать готовиться верующему? Какие молитвы читать утром и вечером

Великий двунадесятый праздник Успения Пресвятой Богородицы закрывает цикл двунадесятых праздников в церковном году. Он ежегодно отмечается в фиксированную дату - 28 августа. Перед большим праздником для верующих всегда устанавливается многодневный пост. Он длится всегда 14 дней и является строгим.
До окончания поста осталось 6 дней. Эту последнюю неделю верующим нужно посвятить примирению с теми, с кем были испорчены отношения и покаянию на исповеди. Цель поста - очищение души, а это невозможно без покаяния. Не только перед Богом, но и перед ближними.
Особенной подготовки к самому празднику, не предусмотренной правилами Успенского поста, нет - все силы должны быть на правильное завершение Успенского поста.
Сам праздник Успения Пресвятой Богородицы начинается с вечера 27 августа - это уже день предпразднства. Идет вечерняя служба, потом на утро начинается торжественное богослужение. Его посещают все верующие православные. В этот день читают молитвы Богородице, восхваляющие Её - величание. Также читается Тропарь и Кондак.
Праздничная молитва
Молитва пред иконой первая
Молитва пред иконой вторая