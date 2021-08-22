Путин приказал выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей, а военным - по 15 000

Президент РФ Владимир Путин 22 августа призвал сделать единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия", которая проходит в воскресенье и посвящена грядущим в сентябре выборам в Госдуму.
Президент напомнил, что инфляция в России составляет сейчас 6,5%, хотя власти рассчитывали, что она будет на уровне 4%. Поэтому "необходимо подтянуть денежные доходы отдельных категорий граждан", заявил Путин.
По словам российского лидера, многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу, семьи с детьми.
"Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. И к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", — отметил Путин.
И добавил, что будет справедливым разово выплатить военнослужащим в среднем по 15 000 рублей.
Выплата для пенсионеров, по словам Путина, должна составить 10 000 рублей. При этом он акцентировал внимание на том, что разовое пособие касается всех без исключения пенсионеров, в том числе работающих и военных, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Вероятно, уже в ближайшие дни президент оформит соответствующие поручения для правительства. А оно найдет деньги для выплат. С большой долей вероятности, обещанные деньги россияне получат до думских выборов, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе все семьи, где воспитываются школьники, получили по "десятке" на подготовку к новому учебному году - на каждого ученика в возрасте от 6 до 18 лет.