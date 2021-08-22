Путин приказал выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей, а военным - по 15 000
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Путин приказал выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей, а военным - по 15 000

6:16:068/22/2021Фото: Кремлин.ру
0

По словам президента, из-за роста инфляции необходимо подтянуть денежные доходы отдельных категорий россиян.

Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15

Президент РФ Владимир Путин 22 августа призвал сделать единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями партии "Единая Россия", которая проходит в воскресенье и посвящена грядущим в сентябре выборам в Госдуму.

Президент напомнил, что инфляция в России составляет сейчас 6,5%, хотя власти рассчитывали, что она будет на уровне 4%. Поэтому "необходимо подтянуть денежные доходы отдельных категорий граждан", заявил Путин.

По словам российского лидера, многое уже сделано, чтобы поддержать производство, малый и средний бизнес, людей, которые временно потеряли работу, семьи с детьми.

"Но по отдельным категориям государство должно предпринять прямые шаги поддержки. И к таким категориям, безусловно, относятся военнослужащие и приравненные к ним", — отметил Путин.
И добавил, что будет справедливым разово выплатить военнослужащим в среднем по 15 000 рублей.

Выплата для пенсионеров, по словам Путина, должна составить 10 000 рублей. При этом он акцентировал внимание на том, что разовое пособие касается всех без исключения пенсионеров, в том числе работающих и военных, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Вероятно, уже в ближайшие дни президент оформит соответствующие поручения для правительства. А оно найдет деньги для выплат. С большой долей вероятности, обещанные деньги россияне получат до думских выборов, которые состоятся 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе все семьи, где воспитываются школьники, получили по "десятке" на подготовку к новому учебному году - на каждого ученика в возрасте от 6 до 18 лет.

Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
В Турции предупредили Россию о послании от США
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
Мужчина решил оседлать 3-метровую акулу: исход
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
пособиевыплатыпорученияВладимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кого забыли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выходить правильно из Успенского поста 2021: какие молитвы помогают и когда последний день поста?
6:20:05 8/22/2021
Как выходить правильно из Успенского поста 2021: какие молитвы помогают и когда последний день поста?
Путин приказал выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей, а военным - по 15 000
6:16:06 8/22/2021
Путин приказал выплатить всем пенсионерам по 10 000 рублей, а военным - по 15 000
Девушку-инвалида зверски убил ее знакомый: Шансов выжить не было
6:02:15 8/22/2021
Девушку-инвалида зверски убил ее знакомый: Шансов выжить не было
Путин поручил выплатить военным по 15 000 рублей единовременного пособия
5:44:09 8/22/2021
Путин поручил выплатить военным по 15 000 рублей единовременного пособия
Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей
5:29:04 8/22/2021
Путин: Выплатить пенсионерам еще по 10 000 рублей
Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа
5:20:39 8/22/2021
Последний спас августа 2021 года – Ореховый: что обязан никогда не забывать сделать верующий 29 августа
В России скончались 762 человека с коронавирусом за сутки на 22 августа
5:19:56 8/22/2021
В России скончались 762 человека с коронавирусом за сутки на 22 августа
БердскВласть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 
5:01:29 8/22/2021
Власть Бердска вычеркнула из списка муниципального имущества здание почты и ТВК в Микрорайоне 
Новый самолет «судного дня» разрабатывает Россия на случай ядерной войны
4:46:51 8/22/2021
Новый самолет «судного дня» разрабатывает Россия на случай ядерной войны
3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021
4:20:44 8/22/2021
3 способа избежать головных болей и скачков давления в сильные магнитные бури августа - сентября 2021