Агрессивный водитель напал на мать с ребенком, которого стошнило в автобусе: СК начал проверку в Новосибирске
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Агрессивный водитель напал на мать с ребенком, которого стошнило в автобусе: СК начал проверку в Новосибирске

6:54:108/22/2021Фото: Скриншот
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Женщину удерживали в автобусе даже после того, как она все убрала. С нее требовали заплатить за мойку. Прибывшие полицейские объяснили кондуктору и водителю, что они не правы.

В Новосибирске водитель не выпускал из автобуса мать с ребенком, которого стошнило в салоне

Днем 22 августа в одном из новосибирских автобусов произошел инцидент. Ребенка стошнило в автобусе №29 днем 22 августа. Мать извинилась и попросила кондуктора выпустить их, но кондуктор устроил скандал и не разрешил выйти до конечной остановки. Всю дорогу ребенка рвало.

О конфликте женщина сообщила в группе «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.

«Сегодня ехали из "Меги" с ребенком на 29 автобусе, внезапно ребенку стало плохо и его стошнило маленько, размером со спичечный коробок. Как раз была остановка и я сразу решила выйти на улицу на свежий воздух. Перед этим подбежала к кондуктору и сообщила ему о том, что произошло и извинилась. Кондуктор схватил меня и не дал выйти, он не выпускал нас еще 2 остановки, все это время ребенка рвало пока нас везли», - рассказала женщина.

На конечной остановке, по словам матери ребенка, водитель в грубой форме заставил ее все убрать.

«Вел себя очень агрессивно, ругался матом, надвисал надо мной, замахивался. Когда я достала телефон и начала все снимать, он выбил телефон из рук… Я все помыла, но этого персоналу автобуса показалось мало и они начали требовать, чтобы я помыла лучше, либо заплатила им за химчистку и автомойку», - рассказала пассажирка.

Даже после уборки женщину не выпускали из автобуса и она вызвала полицию.

«Сотрудники полиции сказали водителю, что он не имел право меня удерживать. Спросили, буду ли я писать заявление, но я отказалась, так как ребенку было плохо. Полицейские довезли нас до дома», - отметила мать

В комментариях к посту пользователи разделились на два лагеря: одни считают, что надо было написать заявление на водителя, другие – что женщина должна была сразу убрать за собой в автобусе, после того, как ребенка стошнило и только потом идти на выход.

Но инцидентом уже заинтересовался Следственный комитет.

-В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами СК России по Новосибирской области выявлена публикация о том, что 22 августа женщину с ребенком незаконно удерживали в автобусе. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирску... организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства, изложенные в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили вечером 22 августа в региональном управлении СКР.

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