Денежный календарь с 23 по 31 августа: лучшие даты на сделки, встречи и переговоры

Данные лунного календаря помогают в ведении рабочих дел таким образом, что могут подсказать наиболее благоприятные дни, в которые лучше проводить какие то определенные дела - переговоры или заключение сделок. Если луна способна помогать - почему бы этим не воспользоваться, если хуже точно не станет?
23 августа
Этот день считается одним из благоприятных для любой работы. Сегодня можно смело отстаивать свою точку зрения и делать упор на свои самые сильные стороны. Самым удачным будет время первой половины дня, и можно воспользоваться для принятия решений или выполнения самых сложных и ответственных задач.
24 августа
Очень хороший день для ведения бизнеса. Не стоит отвлекаться на мелкие дела, поручите их вашим работникам. Постарайтесь избегать пустых разговоров и ссор. На этот день можно планировать самые важные встречи, поскольку ваше красноречие будет на высоте. Будьте готовы получать много полезной информации из неожиданных источников.
25 августа
Не следует на этот день назначать переговоры и заключение крупных сделок. Лучше всего заниматься обычной рутинной работой, избегая ответственности и любых сделок, связанных с деньгами. Ваша энергетика будет ослабленной. Можно заниматься сегодня рекламой.
26 августа
День оценивается как хорошее для ведения дел, однако самая сложная вопрос лучше отложить на другой день. Сегодня хорошо пересматриваю свои планы, менять концепции. Очень благоприятно будет общение с коллегами, вы сможете посмотреть на них другим взглядом.
27 августа
В этот день не стоит приниматься ни за какие сложные и ответственные дела. День подарит удовлетворение от проделанной работы, но постарайтесь не заниматься тем, на что не хватает сил или вызывает неприязнь. Можно общаться с партнерами, проводить совещания. Сегодня не стоит приниматься за изготовление отчёта, а также подписывать контракты.
28 августа
Сегодня не рекомендуется идти на риск, иначе вы можете принести большие финансовые потери. День оценивается как неблагоприятный для ведения дел, поэтому рекомендуется отложить любые переговоры и заключение сделок.
29 августа
В этот день давно тянущиеся дела можно будет завершить успешно, однако постарайтесь не приниматься за выполнение новых дел и задач. Сегодня будут превалировать эмоции, а не разум, поэтому лучше на риск не идти. Хорошо заниматься отчётностью. Эмоциональными будут все вокруг вас, поэтому лучше встречи в этот день не проводить.
30 августа
Сегодня хорошо будут решаться любые вопросы и задачи, поскольку вы будете очень рациональны и продуктивны. Можно браться за самые сложные дела и новые крупные проекты, однако действовать придется быстро, чтобы добиться лучших результатов. Удача будет сопутствовать, поэтому сегодня можно задуматься о расширении бизнеса.
31 августа
Этот день очень хорош для ведения бизнеса, вы будете рациональны, собраны и очень сконцентрированы. Можно браться за сложные решения и задачи и брать на себя полную ответственность. Успех и удача будет вам сопутствовать. Сегодня очень благоприятный день для инвестиций, переговоров и встреч. Поездки будут благоприятными.