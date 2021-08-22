Дачный календарь работ на сентябрь 2021: самые важные даты и детали для садовода
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Дачный календарь работ на сентябрь 2021: самые важные даты и детали для садовода

9:20:018/22/2021Фото: pxfuel
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Некоторые в этом месяце еще сеют семена на зелень, что-то высаживается в теплицы. Спланировать более удачно свои работы огородникам, как всегда помогает лунный календарь.

урожай
В августе продолжаем собирать урожай

Как бы это ни казалось странным, однако сентябрь является не менее интенсивным по работам месяцем для огородников и дачников. В это время продолжается активная уборка урожая, а также начинается посадка кустарников, саженцев деревьев и многолетних цветов.

Некоторые в этом месяце еще сеют семена на зелень, что-то высаживается в теплицы. Спланировать более удачно свои работы огородникам, как всегда помогает лунный календарь. Вам остается только спланировать свои труды по благоприятным датам.

Работа с землей (прополка, рыхление, окучивание и прочее) - 1, 4-6, 10,13-17, 22, 23, 25-28

Внесение органических удобрений - 1-6, 22-30

Внесение минеральный удобрений - 8-20

Благоприятные даты для полива - 1-3, 8-11, 15,16,25, 29, 30

Обрезка ненужных побегов деревьев и кустарников - 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28

Прививки деревьев в в саду - 1, 5, 6, 10,13-17, 22, 23, 25-28

Работа с химией - 3-7, 13, 14,17,18, 22-24, 26-28

Посадка новых саженцев - 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30

Проведение санитарной обрезки- 3-8, 18-21, 23-28

Лучшие дни для уборки урожая - 4-6, 8, 10-15, 19-28

Самые благоприятные дни для заготовок - 12-17, 22,23-26

Убирать урожай на длительное хранение - 6-8, 12-14, 18-20, 23-28

Высадка многолетников - 1-3, 8-12, 14-16, 28-30

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