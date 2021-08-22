Как избавиться от блох в доме?

Чаще всего блохи могут появляться вместе с домашними животными, либо у тех людей, которые живут в частном доме или на первых этажах в многоквартирных домах. Поскольку в начале осени они начинают искать себе более тёплый дом для обитания, то лезут из подвалов и со всех щелей.
Это довольно неприятная проблема, потому что помимо осознания, что в доме есть вредные насекомые, они могут приносить серьёзные проблемы со здоровьем, поскольку переносят до 25 инфекционных заболеваний. Кусают они не только животных, но и человека.
Самым надежным и проверенным способом является вызов профессиональных дезинсекторов, которые помогут очень быстро вывести совершенно всех насекомых в закрытом помещении, однако эта работа не является дешёвой, к тому же после такой обработки придется тщательно вымывать всю квартиру от химии. Для промывания квартиры используют содовый раствор, затем чистую воду.
Во время проведения такой дезинсекции потребуется, чтобы жители квартиры покинули помещение, чтобы не вдыхать микрочастицы химикатов. Это самый надёжный, но в силу некоторых обстоятельств неудобный метод.
Если вы не настолько доверяете посторонним людям, чтобы оставить их одних в квартире, то можно попробовать вывести блох из жилья самостоятельно при помощи народных средств. Такие способы подойдут даже тем людям, которые страдают аллергией на химические препараты.
Перед проведение обработки требуется тщательная уборка в помещении, а также обработка животных от блох. После этого принимаемся устранять последствия.
Самым известным способом является промывка полов раствором дегтярного мыла. Его натирают на терке, заваривают горячей водой, потом эти мыльным раствором тщательно промывают все полы. После промывки пола, его можно обрызгать столовым уксусом.
Можно использовать травяной настой. Его можно приготовить из пижма, листьев эвкалипта и полыни. Этих сушеных растений нужно взять по одной столовой ложки, заварить их стаканом кипятка и настоять на протяжении 6 часов. Этим настоем нужно обработать стены пол, бытовые предметы и одежду, если блохи обнаруживались и в шкафу. По полу можно разложить свежую полынь. Возможно применение эфирных масел: гвоздичного, анисового, эвкалиптового масла.