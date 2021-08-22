Три рецепта вкусной тыквы для пожилых людей и не только
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Три рецепта вкусной тыквы для пожилых людей и не только

11:20:448/22/2021Фото: pxfuel
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Блюда из тыквы всегда очень вкусны, необычны и полезны. Ее можно использовать в виде диетического питания или в детском меню.

тыква
Тыква невероятно полезна

Тыква, это очень популярный овощ. Она широко применяется в диетическом и детском питании. Ее пищевая ценность очень велика и ни один другой овощ с ней не сравнится. Недаром ее называют королевой осени. Расскажем вам самые популярные и простые способы приготовления тыквы.

Тыква в духовке пряная

Вам нужно будет 400 г нарезанной и очищенной сладкой тыквы, один зубок чеснока, томатная паста - 1 чайная ложка, сухой базилик - 1 чайная ложка, оливковое масло - одна столовая ложка, вода - 2 столовых ложки, соль и перец по вкусу.

На сковороде обжариваем тыкву до румяности минут 7. Добавляем все остальные ингредиенты. Прогреваем в течение еще одной минуты, после чего перекладываем тыкву в форму для запекания. Добавляем к ней воду, форму прикрываем фольгой и отправляем в духовой шкаф на 30 минут при 180°.

Тыква, запеченная с куриным филе

Для приготовления этого диетического блюда потребуется 450 г тыквы, 250 г куриного филе, 2 зубчика чеснока, 20 г сливочного масла , чайная ложка мёда, 20 г лимонного сока,  соль, перец и зелень - по вкусу.

Тыкву очистить, куриное филе помыть. Все порезать одинаковыми кусочками. Все вместе посолить, поперчить, добавить 1 зубок чеснока, натёртый на мелкой терке или через пресс, мед и лимонный сок. Всё смешать и отставить на 20 минут, после чего обжарить на сковороде с растительным маслом, пока мясо не побелеет. Переложите всё в посуду для духовки, температуру нужно выставить на 180°, овощи с курицей запекать полчаса. К сливочному маслу добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, сушеную зелень или другие травы по своему вкусу. Достаньте тыкву с курицей из духовки, выложите на тарелку, сверху добавьте приготовленное сливочное масло с чесноком.

Каша пшенная с тыквой

Вам потребуется 3 стакана молока, один стакан пшена, полкилограмма тыквы, соль и сахар по вкусу. Тыкву моем, очищаем, нарезаем мелкими кубиками. Пшено хорошо промываем и ошпариваем его кипятком. Тыкву переложите в кастрюлю, залейте её молоком, доведите до кипения и проварите 15 минут на среднем огне. Добавьте в тыкву с молоком пшено, соль и сахар. Продолжаем варить кашу ещё 20 минут. Кашу снимаем с плиты и переставляем в духовой шкаф на 25 минут при температуре 180°. Подавать готовую кашу с тыквой можно со сливочным маслом.

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