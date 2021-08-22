Выпавший с девятого этажа 39-летний мужчина погиб в Бердске. Трагедия произошла в районе остановки "Березовой"

Вечером в воскресенье в Микрорайоне Бердска - в районе остановки "Березовой" - произошла трагедия. Погиб выпавший из окна квартиры дома №97 на ул. Красная Сибирь молодой человек. Он упал, скорее всего, из квартиры на девятом этаже и получил травмы несовместимые с жизнью. Его тело обнаружили на тротуаре возле первого подъезда.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, инцидент случился около 19 часов 22 августа.
- Приехали полиция, "скорая", началась суета. Потом накрыли тело человека, начали опрашивать жителей, - рассказали живущие в многоэтажке.
Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", погиб 39-летний мужчина, выпавший из окна на верхнем этаже 10-этажки. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.
На место ЧП тут же выехала следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить все обстоятельства трагедии - что произошло на самом деле, почему человек упал с высоты.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", накануне, в субботу, пытался выпрыгнут в Бердске с пятого этажа мужчина. Он стоял в оконном проеме в подъезде дома №110 на ул. Ленина, о чем очевидцы сообщили в полицию. Бердским полицейским удалось поговорить с ним. После этого он передумал прыгать.