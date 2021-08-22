Выпавший с девятого этажа 39-летний мужчина погиб в Бердске. Трагедия произошла в районе остановки "Березовой"
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Выпавший с девятого этажа 39-летний мужчина погиб в Бердске. Трагедия произошла в районе остановки "Березовой"

10:07:338/22/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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На место ЧП тут же выехала следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить все обстоятельства трагедии - что произошло на самом деле. 

Выпавший из окна человек упал на тротуар

Вечером в воскресенье в Микрорайоне Бердска - в районе остановки "Березовой" - произошла трагедия. Погиб выпавший из окна квартиры дома №97 на ул. Красная Сибирь молодой человек. Он упал, скорее всего, из квартиры на девятом этаже и получил травмы несовместимые с жизнью. Его тело обнаружили на тротуаре возле первого подъезда.

Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" очевидцы, инцидент случился около 19 часов 22 августа.

- Приехали полиция, "скорая", началась суета. Потом накрыли тело человека, начали опрашивать жителей, - рассказали живущие в многоэтажке.

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", погиб 39-летний мужчина, выпавший из окна на верхнем этаже 10-этажки. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть.

На место ЧП тут же выехала следственно-оперативная группа. Ей предстоит выяснить все обстоятельства трагедии - что произошло на самом деле, почему человек упал с высоты.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", накануне, в субботу, пытался выпрыгнут в Бердске с пятого этажа мужчина. Он стоял в оконном проеме в подъезде дома №110 на ул. Ленина, о чем очевидцы сообщили в полицию. Бердским полицейским удалось поговорить с ним. После этого он передумал прыгать.

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