С международным днем памяти о работорговле и ее ликвидации важные слова поддержки и искренние поздравления 23 августа

Забудем - это слово рабство,
Оно приносит всем несчастье,
Торговать людьми, и подчинять,
Надо таких узурпаторов наказать.
Автор: Ольга Фуджу
О рабстве нужно не молчать,
А возмущаться и кричать,
Искоренять сей пережиток,
Не оставлять ему попыток
Чужою жизнью завладеть
Автор: Татьяна Давыдова
Рабство существует и сегодня
К нашему всеобщему стыду.
Бороться с ним должны мы где угодно
И не давать распространяться по миру.
Автор: Татьяна Давыдова
Лишать свободы человека
И превращать его в раба –
Недопустимо ни в каком веке,
Опасная очень это игра.
Автор: Татьяна Давыдова
Источник: pozdrive.ru