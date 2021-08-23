С международным днем памяти о работорговле и ее ликвидации важные слова поддержки и искренние поздравления 23 августа
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С международным днем памяти о работорговле и ее ликвидации важные слова поддержки и искренние поздравления 23 августа

6:45:258/23/2021Фото: pixabay.com
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Международный день памяти о работорговле и ее ликвидации (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and Its Abolition) отмечается во всем мире ежегодно 23 августа.

Международный день памяти о работорговле

Забудем - это слово рабство,
Оно приносит всем несчастье,
Торговать людьми, и подчинять,
Надо таких узурпаторов наказать.
Автор: Ольга Фуджу Ольга Фуджу

О рабстве нужно не молчать,
А возмущаться и кричать,
Искоренять сей пережиток,
Не оставлять ему попыток
Чужою жизнью завладеть
Автор: Татьяна Давыдова Татьяна Давыдова

Рабство существует и сегодня
К нашему всеобщему стыду.
Бороться с ним должны мы где угодно
И не давать распространяться по миру.
Автор: Татьяна Давыдова Татьяна Давыдова

Лишать свободы человека
И превращать его в раба –
Недопустимо ни в каком веке,
Опасная очень это игра.
Автор: Татьяна Давыдова Татьяна Давыдова

Источник: pozdrive.ru

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