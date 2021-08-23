Что обрезать и отрубать в августе в вашем саду или даче - полное руководство

Поскольку мы приближаемся к долгожданным выходным, которые знаменуют собой конец августа, это идеальное время, чтобы выйти в сад и побаловать свои полностью цветущие растения для хорошей обрезки, пишет express.co.uk.
Независимо от того, есть ли у вас длинные вьющиеся ветви, которые нужно обрезать, или несколько уставших на вид цветов, которым требуется легкая обрезка, в этом месяце есть множество растений, требующих внимания, - но на чем вам следует сосредоточиться?
Правильная обрезка растений - ключ к поддержанию их в хорошем состоянии и год за годом здорового роста.
В чем разница между обрезкой, обрезкой и обрезкой?
Понимание разницы между обрезкой, обрезкой и обрезкой также следует учитывать при определении того, с чего начать в вашем саду в августе этого года.
Тупиковый
Этот процесс не требует пояснений, так как он включает в себя физическое удаление мертвых «головок» растения - другими словами, отцветших соцветий.
Не все растения нуждаются в обрезке, поэтому при уходе за растениями всегда проводите исследования и обязательно проверяйте, какая часть растения нуждается в обрезке - это может варьироваться в зависимости от цветков, бутонов и стеблей.
Обрезка
Обрезка включает удаление изношенных наростов - аналогично обрезке мертвых косточек, хотя это делается путем обрезки до свежих побегов.
Обрезка - это форма «жесткой любви» к вашим растениям, и они могут выглядеть голыми, но в конечном итоге это того стоит для смелого и густого растения.
Сокращение
Этот тип садоводства можно использовать для выращивания более объемных и коренастых растений.
Подрезать можно высокорослые растения, такие как астры, у которых длинные стебли и которые могут легко сломаться, когда растение полностью вырастет.
Растения, за которыми нужно ухаживать в августе
Уход за растениями в августе гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от их роста, когда он будет наиболее эффективным.
Перенаправление энергии вашего растения к корням будет стимулировать дальнейшее развитие вегетации, а не тратиться на семена старых цветов.
Сокращать…
Многолетники - сосредоточьтесь на уставших герани и алхимиллах.
Сократите количество дельфиниумов, которые в конце лета могут выглядеть излишне потраченными, чтобы оживить яркий синий оттенок этих родственников лютиков.
Фруктовые деревья - яблоки, мушмулы и шелковица дают урожай на коротких цветущих ветвях вдоль нижней половины ветвей, Gardeners World рекомендует сократить интенсивный рост, сделанный весной, чтобы стимулировать более продуктивный рост.
Чернослив…
Глициния - если ее оставить перерастать, она перестанет цвести, поэтому для этого нежного фиолетового цветка необходима обрезка дважды в год.
Альпинисты - как и глицинии, обратите внимание на жимолость, жасмин, звездчатый жасмин, так как они склонны к образованию путаницы к концу лета.
Весенние цветущие кустарники - отбирайте кусты, которые зацвели раньше в этом сезоне, чтобы сохранить свою форму и стимулировать новый рост в следующем году.
Обратите внимание на дейцию, цветущую айву, форзицию, филадельфию и сирень.
Живые изгороди - после окончания сезона гнездования птиц, живую изгородь можно безопасно обрезать в августе, но всегда убедитесь, что у вас нет гнезда, прежде чем начинать обрезку.
Многолетники
Кустарники
Луковицы
Садовые растения
Герань
Розы
Лаванда - удалите опавшие цветы и обрежьте их до хорошей формы, чтобы ваше ароматное растение выглядело ярким в следующем году.