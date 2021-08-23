Что обрезать и отрубать в августе в вашем саду или даче - полное руководство
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
22.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обрезать и отрубать в августе в вашем саду или даче - полное руководство

5:30:338/23/2021Фото: pxhere.com
0

Перенаправление энергии вашего растения к корням будет стимулировать дальнейшее развитие вегетации, а не тратиться на семена старых цветов.

дом, сад
Правильная обрезка растений - ключ к поддержанию их в хорошем состоянии

Поскольку мы приближаемся к долгожданным выходным, которые знаменуют собой конец августа, это идеальное время, чтобы выйти в сад и побаловать свои полностью цветущие растения для хорошей обрезки, пишет express.co.uk.

Независимо от того, есть ли у вас длинные вьющиеся ветви, которые нужно обрезать, или несколько уставших на вид цветов, которым требуется легкая обрезка, в этом месяце есть множество растений, требующих внимания, - но на чем вам следует сосредоточиться?

Правильная обрезка растений - ключ к поддержанию их в хорошем состоянии и год за годом здорового роста.

В чем разница между обрезкой, обрезкой и обрезкой?

Понимание разницы между обрезкой, обрезкой и обрезкой также следует учитывать при определении того, с чего начать в вашем саду в августе этого года.

Тупиковый

Этот процесс не требует пояснений, так как он включает в себя физическое удаление мертвых «головок» растения - другими словами, отцветших соцветий.

Не все растения нуждаются в обрезке, поэтому при уходе за растениями всегда проводите исследования и обязательно проверяйте, какая часть растения нуждается в обрезке - это может варьироваться в зависимости от цветков, бутонов и стеблей.

Обрезка

Обрезка включает удаление изношенных наростов - аналогично обрезке мертвых косточек, хотя это делается путем обрезки до свежих побегов.

Обрезка - это форма «жесткой любви» к вашим растениям, и они могут выглядеть голыми, но в конечном итоге это того стоит для смелого и густого растения.

Сокращение

Этот тип садоводства можно использовать для выращивания более объемных и коренастых растений.

Подрезать можно высокорослые растения, такие как астры, у которых длинные стебли и которые могут легко сломаться, когда растение полностью вырастет.
Растения, за которыми нужно ухаживать в августе

Уход за растениями в августе гарантирует, что вы получите максимальную отдачу от их роста, когда он будет наиболее эффективным.

Перенаправление энергии вашего растения к корням будет стимулировать дальнейшее развитие вегетации, а не тратиться на семена старых цветов.

Сокращать…

Многолетники - сосредоточьтесь на уставших герани и алхимиллах.

Сократите количество дельфиниумов, которые в конце лета могут выглядеть излишне потраченными, чтобы оживить яркий синий оттенок этих родственников лютиков.

Фруктовые деревья - яблоки, мушмулы и шелковица дают урожай на коротких цветущих ветвях вдоль нижней половины ветвей, Gardeners World рекомендует сократить интенсивный рост, сделанный весной, чтобы стимулировать более продуктивный рост.

Чернослив…

Глициния - если ее оставить перерастать, она перестанет цвести, поэтому для этого нежного фиолетового цветка необходима обрезка дважды в год.

Альпинисты - как и глицинии, обратите внимание на жимолость, жасмин, звездчатый жасмин, так как они склонны к образованию путаницы к концу лета.

Весенние цветущие кустарники - отбирайте кусты, которые зацвели раньше в этом сезоне, чтобы сохранить свою форму и стимулировать новый рост в следующем году.

Обратите внимание на дейцию, цветущую айву, форзицию, филадельфию и сирень.

Живые изгороди - после окончания сезона гнездования птиц, живую изгородь можно безопасно обрезать в августе, но всегда убедитесь, что у вас нет гнезда, прежде чем начинать обрезку.

Многолетники
Кустарники
Луковицы
Садовые растения
Герань
Розы

Лаванда - удалите опавшие цветы и обрежьте их до хорошей формы, чтобы ваше ароматное растение выглядело ярким в следующем году.

Важные «звоночки» первых признаков деменции
Вот какаие продукты не терпят друг друга
Люди этих знаков Зодиака самые крепкие
Названы самые неверные знаки Зодиака: их 4
Куда пропала Елена Ханга и другие: их знали все
Известный режиссер видел онкобольную Заворотнюк
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Безруков жестко высказался о стычке с Меньшовым
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Названы семь ошибок родителей, которые портят ребенка
огородруководстводачасоветысадрастенияавгустобрезкаGardeners World
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что обрезаете вы на своей даче?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что обрезать и отрубать в августе в вашем саду или даче - полное руководство
5:30:33 8/23/2021
Что обрезать и отрубать в августе в вашем саду или даче - полное руководство
Лунный календарь на уборку картофеля в сентябре 2021: благоприятные и неблагоприятные даты
5:00:45 8/23/2021
Лунный календарь на уборку картофеля в сентябре 2021: благоприятные и неблагоприятные даты
Обнаруженные на Марсе камни могут содержать воду: новые исследования
4:30:53 8/23/2021
Обнаруженные на Марсе камни могут содержать воду: новые исследования
Очень неожиданный признак высокого кровяного давления назвал эксперт
4:00:02 8/23/2021
Очень неожиданный признак высокого кровяного давления назвал эксперт
Какой опасный побочный эффект у молодых людей дает одна из вакцин
3:30:20 8/23/2021
Какой опасный побочный эффект у молодых людей дает одна из вакцин
Когда сажать луковицы нарциссов в августе и сентябре: как правильно высаживать луковицы
3:00:46 8/23/2021
Когда сажать луковицы нарциссов в августе и сентябре: как правильно высаживать луковицы
Идеальные дни для закваски капусты в сентябре 2021 года по лунному календарю
2:30:38 8/23/2021
Идеальные дни для закваски капусты в сентябре 2021 года по лунному календарю
Ибупрофен может нанести смертельный удар по вашей печени: признаки
2:00:40 8/23/2021
Ибупрофен может нанести смертельный удар по вашей печени: признаки
Почему развод - не всегда трагедия, особенно, когда есть дети
1:30:05 8/23/2021
Почему развод - не всегда трагедия, особенно, когда есть дети
Чудодейственный костный бульон: он дает пять преимуществ вашему организму
1:00:58 8/23/2021
Чудодейственный костный бульон: он дает пять преимуществ вашему организму