Шесть признаков опасного эмпата - очень нужно быть бдительным с ними

По словам эксперта по свиданиям и отношениям на TikTok, темный эмпат - самая опасная личность. Но каковы черты темного эмпата? Это шесть самых распространенных признаков.
Эмпаты - это люди, которые обладают исключительной способностью распознавать и понимать, что чувствует кто-то другой, и склонны использовать это, чтобы помочь другим. С другой стороны, темные эмпаты используют эти способности, чтобы манипулировать другими. Профессиональный коуч по свиданиям и отношениям ( @ jacoblucas101 на TikTok) сказал, что темный эмпат - «самый опасный тип личности», а недавнее исследование подсчитало, что около 19 процентов людей в группе из 991 человека были темными эмпатами, так что они ' не так сложно найти, как вы ожидаете. Вот шесть признаков типа личности, пишет express.co.uk.
Темная триада - это личностная шкала, которая измеряет психопатию (эмоциональную холодность, безжалостность и импульсивность), нарциссизм (грандиозность, превосходство и тщеславие) и макиавеллизм (манипулятивность, интриги и отсутствие морали).
Темный эмпат - это человек, обладающий всеми тремя из этих отрицательных черт, но также являющийся эмпатом.
Эмпаты чрезвычайно чувствительны к чувствам других - настолько, что поглощают эмоции других людей и истощаются, когда проводят слишком много времени с людьми.
Разница между эмпатами и темными эмпатами, согласно исследованию 2020 года, проведенному исследователями из Университета Ноттингем Трент, заключается в том, что темные эмпаты обладают высокой когнитивной эмпатией, то есть способностью узнавать чьи-то эмоции.
У обычных эмпатов выше аффективная эмпатия, то есть способность чувствовать чьи-то эмоции.
Очень опасно иметь темные черты характера и знать, что кто-то чувствует.
Темные эмпаты могут звучать как чистое зло, но у них тоже есть положительные черты, из-за чего их трудно заметить.
Они по-прежнему эмпаты, поэтому испытывают некоторый уровень стыда, часто очень талантливы в своем деле и очень вдохновляют.
Одна положительная черта темного эмпата - это способность выполнять работу, которую другие находят эмоционально истощающей, например, работу детективом по расследованию убийств или врачом скорой помощи.
TikToker @hyperfocuspod отметил, что это потому, что они могут понимать эмоции окружающих их людей, но они также могут отрезать себя от «высокой эмоциональности ситуации».
Тренер TikTok по свиданиям и отношениям @ jacoblucas101 сказал: «Темный эмпат - это тот, кто точно понимает, что вы чувствуете, но он будет использовать это безжалостно против вас, и они очень хорошо умеют манипулировать.
«Очень трудно распознать темного эмпата, потому что они очень умны и умеют плести интриги».
Хотя сложно определить темных эмпатов в этом мире, очень важно знать предупреждающие знаки, чтобы вы могли защитить себя, если встретите их.
Шесть признаков того, что у кого-то "самая опасная личность ''
Нарциссический
Нарциссизм - одна из наиболее очевидных черт эмпата, и разные люди будут иметь разные уровни этой черты.
Они терпеть не могут, чтобы люди говорили о них что-то негативное, и они не могут справиться с отказом или отказом.
Темные эмпаты обычно ставят свою гордость превыше всего и думают, что они лучше всех остальных.
Манипулятивный
Темные эмпаты, как правило, не люди, которые причинят вам физический вред, но они отлично умеют манипулировать эмоциями.
Они могут понять ваши эмоции и изменить их в соответствии с тем, что они хотят, чтобы вы чувствовали.
Они также могут хорошо общаться и легко общаться с другими людьми, что делает их еще более убедительными.
Общительный
Темные эмпаты не из тех, кто сидит в одиночестве в темной комнате и замышляет, как навредить другим, они все делают открыто.
Эти люди обычно экстраверты с хорошими социальными навыками, и у них может быть много друзей.
Наслаждайтесь силой
Желание контролировать и обладать властью стоит на первом месте в списке, когда речь идет о чертах темного эмпата.
Однако они просто хотят, чтобы все знали, что они босс и не всегда хотят участвовать или брать на себя какие-либо обязанности.
Чувство вины
Темные эмпаты используют свое сочувствие, чтобы понять, что вы чувствуете, а затем заставят вас почувствовать себя виноватым за то, в чем вы не виноваты.
Обычно они не заботятся о других и будут искажать ваши чувства, работая в их пользу.
Вредоносный
Темные эмпаты злы, и это часто проявляется в том, что им смешно.
По определению Фрейда, злобный юмор - это смех над кем-то, кто, по вашему мнению, ниже вас, и носит очень тенденциозный или деструктивный характер.
Такое поведение включает в себя такие вещи, как обидные шутки, чтобы унизить кого-то и заставить себя почувствовать себя лучше или выше.